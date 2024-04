The Watchers: un filmato mostrato al CinemaCon offre ulteriori dettagli sul film

Al CinemaCon è stato rivelato un nuovo filmato di The Watchers, che ci fa capire cosa aspettarci dal debutto alla regia di Ishana Night Shyamalan. Ad oggi sappiamo che il film soprannaturale creato dalla figlia del regista M. Night Shyamalan ruota attorno a degli sconosciuti intrappolati in una scatola all’interno di una foresta e che sono osservati da misteriose creature, che sembrano reagire a qualsiasi cosa facciano. Il nuovo filmato – descritto da ScreenRant – vede la Mina di Dakota Fanning parlare al suo pappagallo, dicendogli che sta per uscire e che deve “cercare di non morire” prima che i due rimangano bloccati nella foresta.

La sua auto però si blocca e scompare. Mina finisce poi per trovare una donna che apre una porta che conduce a una stanza con una finestra a senso unico dove all’esterno ci sono dei mostri, ma lei non riesce a vederli. Mina esplora poi una grotta in cui è nascosto un mostro. Il film rivela anche elementi psicologici, con una donna che crede che il marito morto sia su uno schermo televisivo prima che qualcuno fugga e venga apparentemente ucciso.

The Watchers è già stato presentato come una storia horror soprannaturale unica, con mostri sconosciuti e luoghi strani. Questo nuovo filmato, quantomai criptico, enfatizza dunque alcuni aspetti del film già noti, come la stanza con la finestra a senso unico e Mina che a un certo punto vaga fuori da questa stessa stanza. La premessa del film riflette dunque il romanzo da cui è tratto, scritto da A.M. Shine.

Tuttavia, il filmato introduce anche nuovi concetti, rivelando che The Watchers potrebbe avere una svolta più psicologica che mostruosa. Se da un lato la figlia di Shyamalan potrebbe sfoggiare un proprio stile cinematografico che la differenzia dal padre, dall’altro è anche possibile che segua le sue orme presentando un finale con un plot twist imprevedibile. Se il film avrà un colpo di scena finale come i film di suo padre, allora lo schermo della TV che mostra un parente morto potrebbe essere un indizio di ciò che sta realmente accadendo.

Cosa sappiamo su The Watchers

Il film segue Mina, un’artista di 28 anni, che rimane bloccata in una vasta foresta incontaminata nell’Irlanda occidentale. Quando Mina trova rifugio, rimane inconsapevolmente intrappolata insieme a tre sconosciuti che ogni notte vengono osservati e perseguitati da creature misteriose. Non puoi vederli, ma loro vedono tutto. The Watchers vede protagonisti Dakota Fanning (“C’era una volta a Hollywood”, “Ocean’s Eight”), Georgina Campbell (“Barbarian”, “Suspicion”), Oliver Finnegan (“Creeped Out”, “Outlander”) e Olwen Fouere (“L’uomo del Nord”, “Il turista”).

Il film è diretto da Ishana Night Shyamalan ed è prodotto da M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan e Nimitt Mankad. I produttori esecutivi sono Jo Homewood e Stephen Dembitzer. Insieme all’esordiente regista, fanno parte del cast tecnico il direttore della fotografia Eli Arenson (“Lamb”, “Hospitality”), la scenografa Ferdia Murphy (“Lola”, “Finding You”), il montatore Job ter Burg (“Benedetta”, “Elle”) e il costumista Frank Gallacher (“Sebastian”, “Aftersun”). La musica è invece di Abel Korzeniowski (“Till”, “The Nun”).

The Watchers che uscirà nei cinema internazionali a partire dal 5 giugno 2024 e in Nord America il 7 giugno 2024. Sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.