Super/Man: The Christopher Reeve Story, il documentario al cinema a settembre

Peter Safran, co-CEO dei DC Studios, ha dichiarato martedì ai partecipanti al CinemaCon che Super/Man: The Christopher Reeve Story, acquisito al Sundance dalla Warner Bros., uscirà nelle sale a settembre, ma al momento non è stata specificata una data precisa. Safran ha però mostrato un commovente trailer che racconta l’angoscia del figlio di Christopher Reeve dopo l’incidente a cavallo che ha lasciato l’attore paralizzato, il legame dell’attore con l’amico Robin Williams e la sua preparazione per il ruolo dell’Uomo d’Acciaio nel classico di Richard Donner del 1978, Superman.

La Warner ha acquistato il documentario per 15 milioni di dollari dal festival di Park City, come ha riferito Deadline. Super/Man: The Christopher Reeve Story è diretto da Ian Bonhote e Peter Ettedgui, che lo hanno anche co-scritto con Otto Burnham. Il film è sostenuto da Words + Pictures (una società di North Road), Passion Pictures e Misfits Entertainment. Il documentario, come annunciato, presenta filmati inediti e archivi personali che rivelano come Reeve sia passato da attore sconosciuto a star del cinema in qualità di supereroe per eccellenza.

L’attore è poi diventato un attivista dopo che l’incidente a cavallo lo ha reso tetraplegico e dipendente da un ventilatore per respirare. Super/Man: The Christopher Reeve Story è stato uno dei numerosi film presentati dalla Warner Bros. al CinemaCon, che ha visto la proiezione di filmati estesi di Furiosa di George Miller, della saga Horizon di Kevin Costner, di The Watchers di Ishana Night Shyamalan, di Mickey 17 di Bong Joon-ho e di Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton.

