Thunderbolts*: David Harbour ha visto una parte del film; parla di una regia “sorprendente” e “impressionante

Dopo aver interpretato per la prima volta il Guardiano Rosso in Black Widow del 2021, David Harbour riprenderà il ruolo in Thunderbolts* il prossimo maggio. Se questa squadra è davvero simile alla Suicide Squad, non abbiamo grandi speranze che riesca a sopravvivere e a diventare un nuovo Vendicatore.

Harbour ha comunque un altro ingaggio nel mondo dei fumetti: sta infatti girando per promuovere il suo ruolo di Eric Frankenstein in Creature Commandos di Max.

Powered by

Parlando con CinemaBlend della serie DC Studios, la star di Stranger Things ha espresso la convinzione che Thunderbolts* faccia parte della recente svolta dei Marvel Studios. “La Marvel è eccitata dalla sua espansione, in una certa misura”, ha esordito. “E inoltre, credo che stiano facendo una correzione di rotta per diventare troppo grandi, in un certo senso, con la roba Disney Plus”.

“Non vedo l’ora che possiate vedere Thunderbolts*. Perché sono impressionato dalla direzione che hanno preso. Ed è sorprendente. È un vero film. Voglio dire, se vi piacerà o meno, chi lo sa? Ma “, ha aggiunto l’attore, ”ho visto una parte del film ed è davvero impressionante”.

Un aspetto che promette di far risaltare questo film è la dinamica tra i membri della squadra. I Thunderbolts sono molto più disfunzionali dei Vendicatori, per esempio, e questo è stato un grande punto di forza per Harbour.

“Stanno prestando attenzione alla chimica ”, ha spiegato. “E penso che ci sia qualcosa di speciale in questo gruppo. Per me è stato come guardare Scarlett Johansson e Chris Evans. Quando si osservano queste chimiche di persone che – non voglio dire che ci siano legami romantici, ma solo la chimica degli esseri umani interconnessi. Penso che sia quello di cui abbiamo bisogno in questi film”.

Tutto quello che c’è da sapere su Thunderbolts*

Diretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast di Thunderbolts* comprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry.

Florence Pugh riprende il ruolo di Yelena Belova, sorella di Vedova Nera (e una delle parti migliori della serie MarvelDisney+ Occhio di Falco). Inoltre, Julia Louis-Dreyfus interpreta Valentina Allegra de Fontaine, con Geraldine Viswanathan nei panni di Mel, la sua assistente (che sostituisce una Ayo Edebri estremamente impegnata e piena di impegni).

Lo sceneggiatore di Black Widow e Thor: Ragnarok Eric Pearson si unisce agli sceneggiatori di Beef Lee Sung Jin e Joanna Calo. Un trailer è stato mostrato a porte chiuse al San Diego Comic-Con. Thunderbolts* arriverà nelle sale il 5 maggio 2025, in ritardo rispetto alla precedente data di uscita del 20 dicembre 2024 a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Nel frattempo, restate aggiornati sul MCU con la nostra guida alla storia della Fase 5 della Marvel e con uno sguardo a ciò che deve ancora venire nella Fase 6 della Marvel.

L’attore americano David Harbour arriva alla prima di Los Angeles di ‘We Have A Ghost’ di Netflix – Foto da imagepressagency via Depositphotos.com