Thunderbolts*: i reshoot a dicembre mentre si prepara un nuovo misterioso film MCU

Le riprese di Thunderbolts* si sono ufficialmente concluse a giugno, e ci aspettavamo almeno un round di riprese aggiuntive prima della fine dell’anno. Ora, Daniel Richtman sta segnalando che i Marvel Studios hanno programmato alcune riprese aggiuntive per il mese prossimo. Vale sempre la pena sottolineare che le riprese aggiuntive sono la norma per qualsiasi film di fumetti di uno studio importante e, mentre alcuni le percepiscono in modo negativo, Richtman afferma anche che la Marvel è “abbastanza soddisfatta del film“.

A quanto si dice, all’inizio di questo mese si sono tenute delle proiezioni di prova per Thunderbolts* e la reazione è stata molto positiva nel complesso. Tra le altre cose, i resoconti hanno indicato che Yelena Belova di Florence Pugh è il fulcro principale del film (nessuna grande sorpresa, dato ciò che abbiamo visto nei trailer), cosa che il regista Jake Schreier ha recentemente confermato. “È in prima linea. Yelena è in un certo posto all’inizio del film e il modo in cui trova la via d’uscita da quel posto e con chi si ritrova fuori da quel posto è il cuore della storia”.

“È emozionante pensare a film come Ronin o Le Iene, in cui hai un gruppo di persone che non hanno motivo di fidarsi l’una dell’altra”, ha aggiunto. “Potrebbero anche imparare a lavorare insieme? Che tipo di conflitti sorgerebbero?”

Lo scooper ha condiviso altri aggiornamenti relativi all’MCU e sembra che un film Marvel Studios senza titolo sia sulla buona strada per iniziare le riprese il prossimo autunno nel Regno Unito. Ha anche sentito che la prossima serie Disney+ Vision ha quasi terminato il casting e inizierà la produzione il prossimo febbraio.

Tutto quello che c’è da sapere su Thunderbolts*

Diretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast di Thunderbolts* comprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry.

Florence Pugh riprende il ruolo di Yelena Belova, sorella di Vedova Nera (e una delle parti migliori della serie MarvelDisney+ Occhio di Falco). Inoltre, Julia Louis-Dreyfus interpreta Valentina Allegra de Fontaine, con Geraldine Viswanathan nei panni di Mel, la sua assistente (che sostituisce una Ayo Edebri estremamente impegnata e piena di impegni).

Lo sceneggiatore di Black Widow e Thor: Ragnarok Eric Pearson si unisce agli sceneggiatori di Beef Lee Sung Jin e Joanna Calo. Un trailer è stato mostrato a porte chiuse al San Diego Comic-Con. Thunderbolts* arriverà nelle sale il 5 maggio 2025, in ritardo rispetto alla precedente data di uscita del 20 dicembre 2024 a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Nel frattempo, restate aggiornati sul MCU con la nostra guida alla storia della Fase 5 della Marvel e con uno sguardo a ciò che deve ancora venire nella Fase 6 della Marvel.