Trap di M. Night Shyamalan cambia data di uscita

La Warner Bros. sta ancora una volta rimescolando le date di uscita di alcuni suoi titoli, tra cui Trap di M. Night Shyamalan, uno dei titoli horror più attesi dell’estate. Lo studio aveva precedentemente spostato la data di uscita di una settimana dal 2 al 9 agosto, ma ora la sta riportando alla data originale del 2 agosto, secondo quanto riportato da Deadline.

L’ultimo cambiamento metterà Trap in competizione con un altro titolo di genere, Cuckoo, interpretato da Hunter Schafer. In lizza per l’attenzione degli spettatori nell’affollato weekend del 2 agosto ci sono anche titoli come Harold and the Purple Crayon e Sebastian. Per Shyamalan si presenta l’opportunità di dominare le prime pagine dei giornali e di difendere il suo titolo di re dei colpi di scena dopo che i suoi ultimi due titoli hanno avuto risultati al botteghino poco soddisfacenti.

Trap è un thriller psicologico ambientato in un concerto che, all’insaputa dei suoi partecipanti, è stato progettato come uno stratagemma per intrappolare un serial killer a piede libero. Il film vede un padre (Josh Hartnett) assistere al suddetto concerto con la figlia adolescente (Ariel Donoghue) che ha portato con sé per vedere la sua popstar preferita. Tuttavia, una serata che avrebbe dovuto rappresentare un’esperienza di legame per il padre e la figlia diventa oscura e contorta quando il pubblico scopre che il padre è un serial killer la cui ultima vittima è attualmente intrappolata nel suo scantinato. Mentre Trappola metterà ancora una volta in mostra l’abilità di Shyamalan nel creare colpi di scena, il cineasta lascia intendere che il film è “molto insolito e molto nuovo rispetto a ciò che ho cercato di fare [di recente]”. In una recente intervista ha rivelato che il film è stato ispirato dalle dinamiche relazionali con le sue tre figlie, condividendo: “Quando non vado bene, o non faccio qualcosa di giusto, mi sento in colpa. Trap rappresenta tutte queste paure e cose del genere sullo schermo”.

Il pubblico ha avuto un primo assaggio di ciò che è in serbo in Trappola quando è stato rilasciato uno sneak peek al ComicCon di quest’anno, seguito da un trailer ufficiale esteso rilasciato una settimana dopo. Il trailer ha presentato le premesse del film: il malvagio protagonista, noto come Il Macellaio, è visto lavorare duramente per superare in astuzia le forze dell’ordine. Il trailer ha suscitato reazioni da parte dei fan, con alcuni che hanno teorizzato che Trappola potrebbe essere un depistaggio per qualcosa di più grande e più sinistro che Shyamalan potrebbe nascondere nelle sue maniche.

Trap segnerà il debutto di Ishana Night Shyamalan nella recitazione

Gli Shayamalan accrescono la loro eredità con la figlia Ishana Night Shyamalan, al suo primo ruolo sullo schermo con Trap. Dopo aver collaborato con il padre in film precedenti e aver realizzato le colonne sonore di Old e della serie televisiva Servant, il ruolo di Ishana la vedrà imitare la vita reale. Nel ruolo di Lady Raven, la pop star del concerto, Ishana eseguirà canzoni originali scritte da lei per il film.

Ishana sta lentamente costruendo il suo portfolio: di recente ha debuttato alla regia con l’horror soprannaturale The Watchers, prodotto da suo padre e interpretato da Dakota Fanning, Georgina Campbell e Olwen Fouere. Mentre The Watchers è stato accolto da recensioni generalmente negative, gli Shayamalan sperano che Trap vada molto meglio quando uscirà nelle sale il 2 agosto. Restate sintonizzati su Collider per gli aggiornamenti.