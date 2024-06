It Follows 2, per Maika Monroe sarà un sequel “più grande e più cupo”

Sebbene l’attrice di It Follows Maika Monroe si sia astenuta dallo spoilerare qualsiasi dettaglio essenziale sul prossimo sequel They Follow, ha anticipato che al pubblico sarà riservato un sequel “più grande, più oscuro e più incasinato” del film horror del 2014.

Il sequel del film horror diretto da David Robert Mitchell è stato annunciato l’anno scorso, con Maika Monroe che riprenderà il ruolo di Jay Height e Mitchell che tornerà come regista del sequel.

Il film era incentrato su Jay, perseguitata da un’entità apparsa dopo essere andata a letto con il suo ragazzo. Una maledizione che si trasmette da una persona all’altra attraverso il contatto sessuale, Jay cerca di fare del suo meglio per sbarazzarsi dell’entità, che può scomparire solo quando Jay decide di trasmetterla a qualcun altro.

Cosa aspettarsi in They Follow?

Al momento non si sa ancora di cosa tratterà il sequel. Anche Maika Monroe , d’altra parte, non ha svelato nulla sulla trama del film. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Collider, l’attrice ha fatto intendere che il sequel è “così bello” e che è “eccitata” all’idea di incontrare nuovamente Jay.

“Ma come sapete con il primo film, non mi prendo alcun merito in questo, David è brillante. Voglio dire, lui è brillante. L’intero film si è trasformato a quel punto. Stava cambiando il gioco del genere e lui non avrebbe mai fatto un sequel se non pensava che sarebbe stato migliore. È molto preciso, ne rifiuta molti“, ha detto Monroe.

Ha aggiunto: “Sa solo cosa vuole fare e cosa vuole realizzare. Voglio dire, all’inizio pensavo: “Oh, un sequel? Dove andremo a parare?”. Poi l’ho letto, ed è così fottutamente bello. È così bello. Sono così eccitato. Penso che il punto in cui incontrerete Jay a questo punto forse non è quello che ci si aspetta, ma è così bello. Naturalmente, come tutti dicono per i sequel, è letteralmente più grande, più oscuro e più incasinato. Leggerlo è stata la cosa più folle di sempre”.

It Follows è interpretato anche da Keir Gilchrist nel ruolo di Paul Bolduan, Olivia Luccardi nel ruolo di Yara Davis, Daniel Zovatto nel ruolo di Greg Hannigan, Jake Weary nel ruolo di Hugh e altri ancora. Altri dettagli su They Follow, compresi i membri del cast, non sono ancora stati resi noti.