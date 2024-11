Wicked: c’è una scena post credits nel musical?

Più o meno nello stesso periodo in cui la Universal Pictures decise di non pubblicizzare Wicked come un musical (cosa che è diventata la norma negli ultimi anni), anche “Parte Uno” venne eliminato dal sottotitolo del film.

Ci sono già state molte speculazioni online su cosa questo significhi, e alcuni si sono spinti fino a chiedersi se “Parte Due” potrebbe reinventare gli eventi del Mago di Oz. Indipendentemente da ciò, la seconda parte arriverà il prossimo novembre e ci si aspetta che Wicked si concluda con un cliffhanger di qualche tipo. Ciò significa che dovremmo aspettarci una scena post-credits che preannuncia ciò che verrà?

Powered by

Possiamo confermare che no, Wicked non presenta una scena a metà o post-credits. Quando scorrono i titoli di coda, è tutto, anche se vale sempre la pena restare per vedere i nomi di tutti coloro che hanno lavorato duramente per portare questo film sul grande schermo.

Parlando con io9, il regista Jon M. Chu ha commentato così la decisione di fare di Wicked un film in due parti: “Sì, certo. [La Universal] stava tergiversando avanti e indietro e penso che questo sia stato parte del problema nel far partire il film. Continuavano a dire “Oh, è un film, no, sono due film”. Sono dovuto intervenire e dire “Dobbiamo fare una scelta”. Non puoi fare un buon film o due film ballando avanti e indietro. Impegnati per due film adesso, altrimenti non saranno mai buoni entrambi, ne sono certo”.

“Possiamo sempre cambiare idea, ma non possiamo pensarci adesso. È quello a cui ci siamo impegnati. E una volta che ti impegni, allora puoi smontare questa cosa e trovare ciò di cui abbiamo bisogno. I buchi nella trama che dobbiamo riempire e le cose che dobbiamo costruire per arrivare a “Defying Gravity”. Quindi è stata una grande decisione.”

Il cast completo di Wicked

Cynthia Erivo interpreta Elphaba, che alla fine diventerà la “Strega Cattiva dell’Ovest“, mentre la megastar del pop Ariana Grande interpreterà Glinda, alias “Strega Buona dell’Est“. Entrambe le attrici sono state elogiate per le loro performance.

Il film vanta anche la presenza di Michelle Yeoh, vincitrice di un premio Oscar®, nel ruolo della regale preside dell’Università di Shiz, Madame Morrible; Jonathan Bailey (Bridgerton, Compagni di Viaggio) nel ruolo di Fiyero, un principe arrogante e spensierato; Ethan Slater, candidato al Tony (Spongebob Squarepants di Broadway, Fosse/Verdon) nel ruolo di Boq, un generoso studente Munchkin; Marissa Bode al suo debutto cinematografico nel ruolo di Nessarose, la sorella prediletta di Elphaba; e l’icona della cultura pop Jeff Goldblum nel ruolo del leggendario Mago di Oz.

Il cast include Pfannee e ShenShen, due astuti compatrioti di Glinda interpretati dal candidato all’Emmy Bowen Yang (Saturday Night Live) e da Bronwyn James (Harlots), e un nuovo personaggio creato per il film, la Signorina Coddle, interpretata dalla candidata al Tony Keala Settle (The Greatest Showman).