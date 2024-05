Wolfs: teaser trailer del film con George Clooney e Brad Pitt

Sony Pictures Releasing e Apple Original Films hanno rilasciato il primo sguardo a Wolfs, interpretato da George Clooney e Brad Pitt.

Lo spot di 30 secondi mostra Brad Pitt eGeorge Clooney che viaggiano in auto con sguardi severi. I personaggi non parlano tra loro. Gli unici suoni che si sentono sono quelli dell’auto in corsa e dei tergicristalli difettosi. Il trailer completo sarà rilasciato il 29 maggio 2024.

Cosa aspettarsi da Wolfs?

George Clooney e Brad Pitt sono i protagonisti di Wolfs nei panni di due faccendieri professionisti assegnati allo stesso lavoro. Nel cast anche Austin Abrams, Amy Ryan e Poorna Jagannathan.

George Clooney e Brad Pitt hanno recitato insieme nella trilogia cinematografica Ocean’s di Steven Soderbergh. La coppia ha collaborato anche in Burn After Reading e Confessioni di una mente pericolosa.

Tra i progetti recenti di George Clooney figurano un ruolo da doppiatore in IF, un cameo nel ruolo di Bruce Wayne in The Flash e un’apparizione da protagonista in Ticket to Paradise accanto a Julia Roberts. Brad Pitt, invece, non recita in un film dopo Babylon e Bullet Train del 2022.

Jon Watts, noto soprattutto per aver diretto la trilogia di Spider-Man di Tom Holland, scrive e dirige Wolfs. Watts produce insieme a Dianne McGunigle. Clooney e Grant Heslov producono attraverso la Smokehouse Pictures, mentre il trio Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner produce per la Plan B Entertainment.

Wolfs proviene da Apple Original Films. Tuttavia, la Sony si occuperà della distribuzione nelle sale, come ha fatto con Napoleon di Ridley Scott. Dopo la distribuzione nelle sale, Wolfs sarà trasmesso in streaming su Apple TV+. Wolfs arriverà nelle sale il 20 settembre 2024.