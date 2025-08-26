George Clooney: 10 cose che forse non sai sull’attore

Divenuto negli anni una delle celebrità più influenti di Hollywood, George Clooney è oggi ampiamente riconosciuto e apprezzato come interprete, regista e produttore, distintosi con eccellenza in ognuno dei campi da lui affrontati. Grazie ai tanti film di successo a cui ha partecipato, ha potuto consolidare il suo status, affermandosi per il suo carisma e la sua grande versatilità. Sono infatti molti i generi in cui l’attore si è cimentato, ottenendo sempre il favore di critica e pubblico.

Ecco 10 cose che non sai su George Clooney.

George Clooney: i suoi film e le serie TV

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. George Clooney ottiene la sua prima grande occasione al cinema con Dal tramonto all’alba (1996) di Robert Rodriguez, che lo impone come volto carismatico di Hollywood. Seguono commedie e blockbuster come Un giorno… per caso (1996), Batman & Robin (1997), La sottile linea rossa (1998) e Three Kings (1999). Negli anni Duemila si afferma definitivamente grazie a Fratello, dove sei? (2000) dei fratelli Coen e soprattutto con la saga di Ocean’s Eleven (2001), diretta da Steven Soderbergh, a cui seguiranno Ocean’s Twelve (2004) e Ocean’s Thirteen (2007).

Tra i suoi titoli più apprezzati figurano Solaris (2002), Prima ti sposo poi ti rovino (2003), Syriana (2005), che gli vale l’Oscar come miglior attore non protagonista, Michael Clayton (2007), Burn After Reading (2008), Tra le nuvole (2009), The American (2010), Paradiso amaro (2011), Gravity (2013), Tomorrowland (2015), Ave, Cesare (2016) e Money Monster (2016). Negli ultimi anni è tornato a recitare accanto a Julia Roberts in Ticket to Paradise (2022) e ha affiancato Brad Pitt in Wolfs – Lupi solitari (2024). Nel 2025 è atteso a Venezia con Jay Kelly di Noah Baumbach, dove recita accanto ad Adam Sandler e Laura Dern.

2. Ha preso parte a note serie televisive. Prima di diventare una star del cinema, Clooney si fa le ossa in televisione, recitando in serie come P/S – Pronto Soccorso (1984-1985), L’albero delle mele (1985-1987), Pappa e ciccia (1988-1991), Bodies of Evidence (1992-1993) e Sisters (1993-1994). La svolta arriva con il ruolo del pediatra Doug Ross in E.R. – Medici in prima linea, dove recita dal 1994 al 1999 accanto a Julianna Margulies, conquistando il pubblico e la critica.

Diventato ormai una star internazionale, Clooney si dedica quasi esclusivamente al cinema, tornando in televisione soltanto nel 2019 con Catch-22, serie tratta dal romanzo di Joseph Heller, che interpreta e dirige.

3. È anche regista, sceneggiatore e produttore. Oltre che attore, Clooney si è distinto come regista, sceneggiatore e produttore, firmando alcuni tra i titoli più apprezzati del cinema americano contemporaneo. Ha esordito dietro la macchina da presa con Confessioni di una mente pericolosa (2002), seguito da Good Night, and Good Luck (2005), candidato a sei premi Oscar, In amore niente regole (2007), Le idi di marzo (2011), Monuments Men (2014), Suburbicon (2017), The Midnight Sky (2020), Il bar delle grandi speranze (2021) e The Boys in the Boat (2023).

Come produttore ha sostenuto numerosi film, tra cui Lontano dal paradiso (2002), A Scanner Darkly (2006), The Informant! (2009), Argo (2012) di Ben Affleck — vincitore dell’Oscar come miglior film — e I segreti di Osage County (2013). Il suo impegno dietro le quinte conferma una carriera poliedrica, capace di unire talento interpretativo e visione autoriale.

George Clooney è stato Batman

4. Si vergogna del film. Che il film Batman & Robin sia stato un grande insuccesso di critica e pubblico è cosa ormai nota, ma l’attore continua ancora oggi a chiedere scusa per la sua esistenza. Clooney ha infatti più volte affermato di vergognarsi profondamente per il film, considerandolo un grande spreco di soldi. In particolare, l’attore è stato critico nei confronti della sceneggiatura, come anche di molte delle scenografie realizzate e della sua stessa interpretazione. Al termine delle riprese, affermò che con questo nuovo capitolo avevano ucciso la serie, ed è inoltre noto che risarcì molte delle persone che lo videro.

George Clooney e Brad Pitt, i loro film insieme

5. Hanno recitato insieme in diverse occasioni. Una delle coppie cinematografiche più amate è quella composta da Clooney e Brad Pitt. I due hanno recitato insieme per la prima volta in Ocean’s Eleven – dove fu Clooney a chiedere a Pitt di unirsi al cast – e nei successivi due sequel. Hanno poi condiviso una scena del film Burn After Reading, mentre sono ora di nuovo protagonisti insieme a tutti gli effetti di Wolfs – Lupi solitari, la commedia thriller presentata alla Mostra del Cinema di Venezia.

George Clooney e l’Italia

6. È molto legato all’Italia. L’amore per l’Italia di Clooney è da sempre noto. L’attore, infatti, possedeva una villa sul lago di Como, si è poi sposato a Venezia e da anni sceglie da anni il Bel Paese come meta per le sue vacanze estive. Nel 2020 – ad esempio – la sua meta è stata la Puglia, regione da lui ancora mai visitata e presso la quale ha così soggiornato per esplorarne le bellezze. Anno dopo anno, dunque, Clooney continua a ribadire la propria passione per la penisola e le sue terre.

George Clooney: sua moglie e i figli

7. Era considerato lo scapolo d’oro di Hollywood. Clooney è noto per aver avuto diverse relazioni con donne dello spettacolo, tra cui Lisa Snowdon, dal 2000 al 2005, Elisabetta Canalis, dal 2009 al 2011, e Stacy Keibler, dal 2011 al 2013. Tuttavia, dopo essere stato sposato una prima volta dal 1989 al 1993 con l’attrice Talia Balsam, dichiarò non si sarebbe mai più sposato, irritato dalla pratica di divorzio. Per anni è stato così definito “lo scapolo d’oro” di Hollywood.6

8. Ha sposato un avvocatessa. L’attore ha tuttavia infranto la sua promessa nel momento in cui ha annunciato il matrimonio con l’avvocatessa Amal Alamuddin, con la quale si frequentava dal 2013. La coppia si unisce in matrimonio a Venezia il 29 settembre del 2014, con una cerimonia celebrata nella sede comunale di Ca’ Farsetti. Nel giugno del 2017, poi, l’attore è divenuto padre dei suoi primi due figli, i gemelli Ella e Alexander. Con la moglie è stato poi impegnato in numerose cause umanitarie, di cui entrambi sono da sempre attivi sostenitori.

George Clooney: il suo patrimonio

9. È una delle personalità più ricche di Hollywood. La carriera di Clooney è costellata di grandi successi cinematografici, che hanno portato l’attore a diventare una delle principali star dell’industria. Grazie alla sua prolifica attività di interprete e regista, come anche quella di produttore, Clooney ha potuto negli anni dar vita ad un patrimonio stimato di circa 500 milioni di dollari, cosa che fa di lui una delle personalità più ricche di tutta Hollywood.

George Clooney: età e altezza

10. George Clooney è nato a Lexington, nel Kentucky, Stati Uniti, il 6 maggio del 1961. L’attore è alto complessivamente 180 centimetri.

Fonte: IMDb