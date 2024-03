I film di Zack Snyder non incontrano i gusti di tutti e il suo stile visivo unico spesso divide le opinioni. Sia che si tratti di un’estetica umorale o di molti rallentamenti, il regista ha un approccio unico alla regia che ha spesso attirato le ire della critica.

Per quanto riguarda la DC, il lavoro di Zack Snyder su film come L’Uomo d’Acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e la sua versione di Justice League ha suscitato analoghe polemiche.

Anche questa settimana, è stato messo sotto tiro per aver detto che Batman dovrebbe uccidere, e Zack Snyder ora si chiede perché alcuni fan lo “odiano”.

“Ricordo che l’ultimo articolo diceva: ‘Zack Snyder: amarlo o odiarlo’. E io ho pensato: “Odiarlo?!”. Non capisco. Cosa? È un film“, ha detto Zack Snyder al Joe Rogan Experience. “Non ho alcun problema se non ti piace il film. Non è questo il punto. Chi se ne frega? Il fatto è che mi odieresti? Non lo capisco“.

“È una scelta di vita per molte persone. Non è un film“, ha continuato. “Se avessi fatto una commedia romantica, avreste detto: ‘Ok, è stato divertente’. Mi piace che [i fan] provino questa passione. Non lo criticherei in alcun modo, perché vivo la stessa vita. Per me è mattina, mezzogiorno e sera. Per quei ragazzi, non è solo un film“. “Quindi devi, a un certo livello, riconoscere che questa è la loro religione. E si sentono fortemente coinvolti. La verità è che è anche la mia religione“.

Se è vero che Zack Snyder riceve un sacco di odio ingiustificato per le sue decisioni creative (l’uccisione del Generale Zod da parte di Superman è stato un errore, anche se non tale da giustificare il tipo di insulti che spesso riceve), sarà più difficile per alcuni fan sostenerlo dopo aver visto un’intervista come questa.

“La gente dice sempre: ‘Batman non può uccidere’. Quindi Batman non può uccidere è canonico“, ha detto Snyder.

“E io dico: ‘Ok, beh, la prima cosa che voglio fare quando lo dici è vedere cosa succede’. E loro: ‘Beh, non mettetelo in una situazione in cui deve uccidere qualcuno’. E io: “Beh, in questo modo stai proteggendo il tuo Dio in modo strano, giusto? Stai rendendo il tuo Dio irrilevante‘”.

Il regista ha anche sostenuto che più persone devono aver visto Rebel Moon che Barbie (credendo che questo si traduca in un incasso di 1,6 miliardi di dollari), per cui è chiaramente in una fase di esternazione…