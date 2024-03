Con il prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller, Furiosa: A Mad Max Saga, proprio dietro l’angolo, Empire ha appena svelato due nuove epiche copertine che pubblicizzano l’atteso film con Anya Taylor-Joy.

La prima mostra Furiosa in piedi davanti al cattivo Warlord Dementus, interpretato da Chris Hemsworth. La seconda, invece, pone i riflettori esclusivamente sul personaggio del titolo e dichiara in modo piuttosto appropriato: “IO SONO FURIOSA“.

George Miller ha precedentemente condiviso alcune informazioni sulla data di svolgimento di Furiosa: A Mad Max Saga e ha lasciato intendere che il protagonista stesso, Max Rockatansky, farà la sua comparsa.

“Questa storia si svolge 15 anni prima di Mad Max: Fury Road, e vi si inserisce direttamente“, ha detto il regista. “Max è in agguato da qualche parte in questa storia, ma in realtà è la storia di Furiosa e di come è diventata. Molto del film ci sarà familiare e molto di nuovo, che non abbiamo mai visto prima“.

Se Max apparirà, solo il tempo ci dirà chi George Miller ha arruolato per interpretarlo. Un Tom Hardy invecchiato o un Mel Gibson, forse? Dovremo aspettare e vedere. In ogni caso, crediamo che Empire inizierà a condividere nuovi dettagli e fotogrammi su Furiosa: A Mad Max Saga nei prossimi giorni; scommettiamo che la Warner Bros. Pictures stia preparando anche un nuovo trailer.

Start your engines. #Furiosa: A Mad Max Saga hits the world-exclusive new cover of Empire – talking to George Miller, Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth and more about returning to the Fury Road. 🔥 On sale Thursday 14 March. READ MORE: https://t.co/7yahfFOxAG pic.twitter.com/lm1kHPIpAk — Empire Magazine (@empiremagazine) March 7, 2024

Empire’s #Furiosa: A Mad Max Saga subscriber cover is a bold, graphic portrait of the future Imperator herself, scrawled over with wild energy. Photography by @jasinboland. Illustration by Steve Reeves. READ MORE: https://t.co/7yahfFOxAG pic.twitter.com/HT4v36YqAN — Empire Magazine (@empiremagazine) March 7, 2024

Furiosa: A Mad Max Saga, quello che sappiamo sul film

InFuriosa: A Mad Max Saga Anya Taylor-Joy assume il ruolo che è stato di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. La sinossi ufficiale recita: mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Taylor-Joy ha rivelato che il film è molto diverso da Fury Road. Mentre quest’ultimo era un “road movie” che si svolge in pochi giorni, questo nuovo film è invece descritto come un racconto più “epico, che si svolge su un più lungo periodo di tempo, e in un certo senso impari a conoscere Furiosa meglio in questo modo“. Atteso da molti anni e a lungo bloccato da una disputa legale tra Miller e la Warner Bros. il film è ora in fase di post-produzione. Furiosa è scritto, diretto e prodotto da George Miller insieme al suo partner di produzione di lunga data Doug Mitchell. Oltre a Taylor-Joy, nel film ci sarà anche Chris Hemsworth nel ruolo del villain. Furiosa debutterà nelle sale il 24 maggio 2024.