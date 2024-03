Zack Snyder afferma che probabilmente “più persone” hanno visto Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco (qui la recensione) a casa di quante ne abbiano visto Barbie al cinema, il tutto grazie alla piattaforma Netflix. Il regista, partecipando al podcast di Joe Rogan questa settimana e ha avuto molto da dire su diversi argomenti. Snyder ha poi fatto un calcolo su quante persone potrebbero aver effettivamente visto il suo film, arrivando a stabilire che si tratta di un numero maggiore del film di Greta Gerwig. “Pensate a Netflix, per esempio, dove si preme un pulsante. Rebel Moon, giusto? Diciamo che in questo momento è quasi a 90 milioni di visualizzazioni, giusto? 80 o 90 milioni di account lo hanno visto, più o meno“.

“Si ipotizzano due spettatori per proiezione, giusto? Questo è il tipo di calcolo“, ha pensato Snyder. “Quindi, se il film fosse stato proiettato al cinema come modello di distribuzione, si sarebbe trattato di 160.000.000 di persone che avrebbero guardato il film in base a questo calcolo. 160.000.000 di persone a 10 dollari a biglietto sarebbero… qual è il calcolo? Non lo so. 160.000.000 per dieci. Sono 1,6 miliardi. Quindi probabilmente più persone hanno visto Rebel Moon che Barbie al cinema, giusto?“. “Ecco quanto è folle Netflix. È questo il modello di distribuzione che hanno messo in piedi“.

“L’altro giorno ero a questa cosa e stavamo parlando di Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice. E loro dicevano: ‘Beh, parla del primo Rebel Moon’. E io: “No, vai a guardarlo. So che ce l’hai a casa tua”. Non è una situazione da cinema“, ha argomentato Snyder. “Potresti accendere il tuo telefono e guardarlo proprio qui, se volessi. Ecco quanto è assurdo. Questo modello, questa macchina che hanno costruito è davvero qualcosa di diverso. È davvero pazzesco se ci pensate“. Come noto, il film di Snyder è stato il primo film più visto per due volte nel 2023 con 23,9 milioni di visualizzazioni secondo i parametri del servizio di streaming. Questo tipo di successo è il motivo per cui Netflix ha concesso a Snyder di realizzare il secondo capitolo, arrivo dal 19 aprile.

La trama di Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco di Zack Snyder La sinossi del film di Zack Snyder recita: dopo essersi schiantata su una luna ai confini dell’universo, Kora (Sofia Boutella), una misteriosa straniera dal passato enigmatico, inizia una nuova vita in un insediamento pacifico di agricoltori. Presto però diventerà la loro unica speranza di salvezza quando il tirannico Reggente Balisarius (Fra Fee) e il suo crudele emissario l’Ammiraglio Noble (Ed Skrein) scoprono che i contadini senza volerlo hanno venduto il loro raccolto ai Bloodaxe (Cleopatra Coleman e Ray Fisher), leader di un agguerrito gruppo di ribelli. Assieme A Gunnar, un coltivatore dal cuore tenero e ignaro di cosa sia una guerra, Kora riceve l’incarico di scovare i combattenti pronti a rischiare la propria vita per la gente di Vedt. Così i due raggiungono diversi mondi in cerca dei Bloodaxe e riuniscono una piccola banda di guerrieri accomunati da tanta voglia di redimersi: il pilota e killer mercenario Kai (Charlie Hunnam), il leggendario Generale Titus (Djimon Hounsou), l’esperta spadaccina Nemesis (Doona Bae), il prigioniero dalle nobili origini Tarak (Staz Nair) e Milius (E. Duffy), una combattente della resistenza. Intanto a Veldt l’androide protettore Jimmy (con la voce nell’originale di Anthony Hopkins) si risveglia di nascosto con un nuovo obiettivo. I rivoluzionari di questa nuova formazione devono però imparare a fidarsi gli uni degli altri e unire le forze prime che le truppe nemiche arrivino ad annientarli.