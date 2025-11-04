100 Nights Of Hero, Trailer del nuovo fantasy con Maika Monroe e Emma Corrin

100 Nights of Hero, con Maika Monroe, ha ufficialmente pubblicato un nuovo trailer del film fantasy che mostra il cast stellare e un potenziale triangolo amoroso.

La sinossi ufficiale di 100 Nights of Hero è:

“Ambientato a Darkly End, un mondo alternativo governato dal dispotico Birdman. Cherry è infelicemente sposata con Jerome, che non vuole passare del tempo con lei. Considerando il loro “dovere” di generare un erede, la situazione è preoccupante. L’unico raggio di sole nella giornata di Cherry è la sua domestica, Hero. Hero fa parte di una società segreta che raccoglie storie di donne che si sono ribellate e hanno incontrato destini ingiusti, giurando che i loro sacrifici non saranno dimenticati…

Perché la morte non è mai lontana per le donne qui. Quindi, quando Jerome parte misteriosamente per un “viaggio di lavoro” e lascia Cherry con il suo amico donnaiolo Manfred, Hero ha un brutto presentimento. Mentre l’affascinante Manfred si sistema, Cherry si ritrova intrappolata tra l’unico uomo che l’ha mai ascoltata e la domestica per cui sta sviluppando sentimenti proibiti. Tutte le donne ribelli finiscono per morire: Cherry e Hero riusciranno a sfuggire a quel destino?“

Il cast include Emma Corrin nel ruolo di Hero, Nicholas Galltzine nel ruolo di Manfred, Monroe nel ruolo di Cherry, Charli XCX nel ruolo di Rosa e Richard E. Grant nel ruolo di Birdman. La data di uscita ufficiale del film è il 5 dicembre. Il film ha attualmente un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes prima della sua uscita, con i critici che lodano la narrazione “eccentrica e divertente” di Jackman.

Questo fantasy storico è il secondo lungometraggio della regista Julia Jackman, dopo il film Bonus Track del 2023 e numerosi cortometraggi. 100 Nights of Hero è basato sul romanzo grafico di Isabel Greenberg intitolato The One Hundred Nights of Hero. Il film esplora la sessualità, il desiderio e la misoginia in un’ambientazione fantasy in stile gotico con scenografie e costumi elaborati.

L’adattamento del romanzo di Greenberg è distribuito dalla Independent Film Company e ha avuto la sua prima mondiale al Festival Internazionale del Cinema di Venezia il 6 settembre. Non ci sono dati ufficiali in termini di budget, ma trattandosi di un film indipendente, è probabile che il budget non sia troppo elevato. Tuttavia, il cast impressionante è un punto di forza per portare questo fantasy eccentrico alla stagione dei premi.

Monroe interpreta l’innocente sposa Cherry, mentre Corrin interpreta la sua damigella Hero. La chimica tra Monroe e Corrin ha conquistato il cuore dei critici, essendo uno dei motivi principali delle recensioni e dei commenti così positivi, che hanno portato a un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes.