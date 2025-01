Emma Corrin: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Emma Corrin ha incantato il pubblico per la prima volta nel ruolo della Principessa Diana in The Crown di Netflix, ma si tratta solo di uno dei diversi ruoli con cui l’attrice britannica si è ad oggi fatta notare, passando con naturalezza tra progetti autoriali e grandi blockbuster. Sebbene non sia il tipo di celebrità da tabloid che cerca attivamente l’attenzione del pubblico nella sua vita privata, c’è ancora molto da imparare su questo grande talento. Di seguito, ecco alcune cose da sapere su Emma Corrin.

I film e i programmi TV di Emma Corrin

1. Ha recitato in celebri film. Corrin debutta al cinema nel 2017 con il film Cesare, per poi recitare in Il concorso (2020), Anna X (2021) e L’amante di Lady Chatterley (2022). Ottiene maggiore notorietà grazie a My Policeman (2022), per poi prendere parte a Dopo Oliver (2023). La grande popolarità sul grande schermo arriva però grazie a Deadpool & Wolverine (2024), dove recita nel ruolo di Cassandra Nova accanto a Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Nello stesso anno è in Nosferatu accanto a Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson e Bill Skarsgård.

2. Ha preso parte ad alcune note serie TV. Prima di diventare celebre anche grazie ai film citati, l’attrice si era già guadagnata una buona popolarità partecipando ad alcune note serie TV. In particolare, è comparsa nell’episodio 4×04 di Grantchester (2019), a 4 episodi di Pennyworth (2019) e alla quarta stagione di The Crown (2020), dove ha interpretato Diana Spencer. Successivamente ha recitato nell’episodio 1×04 di Ten Percent (2022) e alla miniserie A Murder at the End of the World (2023). Nel 2025 sarà tra i protagonisti del primo episodio della settima stagione di Black Mirror.

Emma Corrin è Lady Diana in The Crown

3. Non era stata presa in considerazione per il ruolo. Emma ha dato vita al ruolo della Principessa Diana nella quarta stagione di The Crown. È però emerso che in realtà originariamente non era stata presa in considerazione per un ruolo nella serie. Era stata chiamata solo per leggere di fronte alle attrici che facevano il provino per il ruolo di Camilla. Sebbene a Emma fosse stato detto che questa esperienza era ben lontana da un’audizione, si è preparata come se lo fosse. Tutta questa preparazione ha sicuramente dato i suoi frutti, poiché ha impressionato i direttori del casting, che l’hanno subito suggerita per la parte di Diana.

4. Ha preso lezioni di danza per la serie. Corrin ha imparato il tip tap, il jazz e la danza classica per poter assumere il ruolo della giovane Diana, ossessionata dalle prestazioni, in The Crown, e riguardo questa preparazione l’attrice ha dichiarato: “Imparare la danza classica a 24 anni è la cosa peggiore. È quasi impossibile. È una di quelle cose che devi imparare da bambino”. Eppure, la fatica è stata del tutto ripagata quando per la sua intensa interpretazione Corrin ha vinto il Golden Globe come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

Emma Corrin in Nosferatu

5. Ha dovuto sopportare alcune scene molto complesse. Per recitare in Nosferatu nel ruolo di Anna Harding, l’attrice ha dovuto cimentarsi anche con alcune scene comprendenti orde di roditori. A riguardo ha dichiarato: “Trenta di loro erano sul mio petto nudo. Cercavo di mostrarmi coraggiosa, rimanendo stoica e, per così dire, molto ‘british’. Ma girare quella scena è stato semplicemente terribile: ero senza maglietta, e l’odore era indescrivibile. Non mi aspettavo poi il problema dell’incontinenza dei roditori, che è stato davvero pessimo. Era tutto così disgustoso. Inoltre, sembravano adorare i miei capelli: salivano sulla parrucca e mi arrivavano continuamente in faccia”.

Emma Corrin è Cassandra Nova in Deadpool & Wolverine

6. Ha reso omaggio a due noti attori. Per la sua interpretazione della villain Cassandra Nova in Deadpool & Wolverine, Corrin ha raccontato di aver voluto rendere omaggio alle interpretazioni di Sir Patrick Stewart e James McAvoy nei panni di Xavier – fratello di Cassandra – nei precedenti film degli X-Men, oltre a essere fedele alla relazione di Nova con lui nei fumetti.

7. Voleva mettere su massa muscolare. Spesso quando un attore viene scelto per un ruolo di rilievo in un film di supereroi, gli viene chiesto di mettere su muscoli per poter meglio incarnare il suo personaggio. Anche Emma Corrin, dopo essere stata scelta per la parte di Cassandra Nova, voleva assumere un personal trainer per potenziare il suo fisico, ma i Marvel Studios hanno ritenuto che non era necessario, in quanto il suo personaggio è forte non nel corpo ma nella mente.

Emma Corrin è fidanzata con Rami Malek

8. Ha una relazione con l’attore premio Oscar. Corrin è come noto molto riservata riguardo la sua vita privata e ancor di più quando si parla di quella sentimentale. Sappiamo però che dal 2023 ha una relazione con l’attore Rami Malek, premio Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Non si sa molto altro sulla loro relazione, che stando però a fonti vicine alla coppia sarebbe particolarmente seria.

Emma Corrin ha avuto un precedente fidanzato

Prima di intraprendere la sua relazione con Malek, l’attrice, che si identifica come queer e non binaria – chiedendo di essere chiamataa con i pronomi “they/them” -, ha frequentato lo scenografo e direttore artistico Ibrahim “Ibby” Njoya nel 2021.

Emma Corrin è su Instagram

9. È presente sul social network. L’attrice è presente sul social network Instagram, con un proprio profilo verificato seguito da ben 983 mila persone e dove attualmente si possono ritrovare circa 80 post. Questi sono principalmente immagini relative a suoi lavori da attrice e da modella, inerenti il dietro le quinte di tali progetti o promozionali nei loro confronti. Ma non mancano anche curiosità, momenti di svago, eventi a cui ha preso parte e altre situazioni ancora. Seguendola, si può dunque rimanere aggiornati su tutte le sue novità.

L’età e l’altezza di Emma Corrin

10. Emma Corrin è nata il 13 dicembre 1995 a Royal Tunbridge Wells, Regno Unito. L’attrice è alta complessivamente 1,73 metri.

