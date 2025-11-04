George Clooney afferma che la sua “mancanza di successo” è il motivo per cui può scegliere determinati ruoli

George Clooney è uno dei nomi e dei volti più riconoscibili di Hollywood, quindi è ironico che lui stesso si descriva come una persona che ha avuto una “mancanza di successo”, ma se si considera il contesto la cosa acquista più senso. Clooney ha sfondato nel mondo dello spettacolo come star televisiva, interpretando il dottor Doug Ross in ER, prima di diventare una star del cinema acclamata.

Clooney ha poi recitato nei film iconici Ocean’s Eleven all’inizio degli anni 2000, e in seguito ha ottenuto ruoli in alcuni veri successi di critica. I migliori film di Clooney oggi includono Michael Clayton, Paradiso amaro e Syriana, l’ultimo dei quali gli è valso l’Oscar come miglior attore non protagonista. Il suo nuovo lungometraggio Jay Kelly, distribuito da Netflix, arriverà in alcuni cinema il 14 novembre.

Il trailer di Jay Kelly mostra il personaggio principale, una star del cinema in declino, che intraprende un viaggio trasformativo con il suo manager di lunga data (Adam Sandler). In una nuova intervista, Seth Doane della CBS sottolinea che “alcuni elementi inseriti” nel personaggio di Jay Kelly sono stati evidentemente tratti dalla vita di Clooney, tra cui il fatto che sia originario del Kentucky e che gli sia stato chiesto di candidarsi alla presidenza.

Lo stesso Clooney ne aggiunge poi un’altra: la percezione che Kelly (ovvero Clooney) interpreti solo se stesso. Tuttavia, dopo aver cercato di dissipare questa critica comune affermando di “non essere mai stato un agente della CIA o un ladro”, Clooney prosegue dicendo che il suo successo commerciale relativamente mediocre gli ha permesso di interpretare molti ruoli diversi, anziché rimanere bloccato in un unico genere.

Leggi qui sotto il commento completo di Clooney:

George Clooney: Beh, non lo so, in realtà non sono mai stato un agente della CIA né un ladro. C’è una parte della mia carriera che è stata affascinante, ovvero il fatto di aver avuto un enorme successo, ma non un successo esagerato, non quello, sapete, dei franchise multimiliardari. Sai, i film della serie Ocean’s hanno avuto un grande successo, ma molti dei miei successi sono stati doppi, sai, Michael Clayton, è costato 12 milioni di dollari e ne abbiamo incassati circa 90 [milioni]. Ma è un film fantastico […] Quindi, se ne fai alcuni, Up in the Air è la stessa cosa, The Descendants è la stessa cosa, perché non hanno avuto un successo enorme, non vieni etichettato come uno che può fare solo commedie o solo drammi. E grazie a questo mi è stato permesso di fare O Brother [Where Art Thou?] e Syriana. È molto divertente per me non essere bloccato in un genere, quindi in un certo senso la mia mancanza di successo…

Seth Doane: La gente farà fatica ad accettare questa affermazione.

George Clooney: Beh, sai, ma lo capirai se lo confronti con la carriera di altri attori. Non mi sembra che la mia carriera non abbia funzionato, mi sembra di stare andando bene. Ma una parte importante del mio lavoro di attore è che posso fare cose che molti attori non possono fare perché sono diventati famosi con un film d’azione e quindi sono delle star d’azione. […] Io sono il beneficiario di aver fatto dei doppi invece che, sai, dei fuoricampo.

Secondo The Numbers, Clooney si colloca solo al 76° posto tra gli attori più redditizi di tutti i tempi, con le star dell’MCU Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr. che occupano i primi tre posti. Questi attori saranno anche prontamente accolti in qualsiasi film drammatico candidato ai premi, compresi Marriage Story e Oppenheimer negli ultimi anni.

È vero che Clooney ha recitato in commedie, drammi, film d’azione e altro ancora, anche se alcuni spettatori potrebbero pensare che i suoi personaggi abbiano tutti personalità simili. Tra i film più particolari di Clooney ci sono Gravity, The American e Fantastic Mr. Fox. Tuttavia, il tipo di successo che lui sostiene di non aver raggiunto permette generalmente agli attori di perseguire progetti diversi, con gli studios che puntano sul loro potere di star.

Clooney mette in evidenza i diversi criteri di successo a Hollywood, poiché lui stesso ha un incredibile potere di star, ma potrebbe non essere la scelta preferita di tutti i produttori che vogliono un successo al botteghino. Jay Kelly era un film scritto intorno a George Clooney, e potrebbe ancora faticare a ottenere nomination agli Oscar di quest’anno. Tuttavia, l’attore ha chiaramente ancora una carriera redditizia e l’opportunità di intraprendere lavori più entusiasmanti.