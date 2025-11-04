La battaglia legale da 400 milioni di dollari tra Justin Baldoni e Blake Lively si conclude improvvisamente

Dopo quasi un anno di cause legali reciproche, parte della battaglia legale post It Ends With Us tra Blake Lively e Justin Baldoni è giunta al termine. Già autori dell’adattamento cinematografico del controverso romanzo di Colleen Hoover, Baldoni e Lively hanno lavorato insieme al successo al botteghino del 2024, diventando oggetto di discussioni scandalistiche a causa delle voci e delle notizie che circolavano sui loro conflitti sul set e sul minimo coinvolgimento del regista/produttore nella promozione del film.

La situazione è esplosa quando Lively ha presentato una denuncia contro Baldoni per aver reso il set di It Ends With Us un ambiente di lavoro tossico, e sono emerse notizie secondo cui il regista avrebbe assunto un team di PR per danneggiare la sua immagine pubblica.

Ciò si è trasformato in una serie di cause legali e denunce tra i due, tra cui molestie sessuali contro Baldoni, cause per diffamazione contro Lively e The New York Times e citazioni in giudizio per far testimoniare Taylor Swift e Perez Hilton, tra gli altri, sul loro coinvolgimento nella produzione.

Come riportato per la prima volta da PEOPLE, la controquerela per diffamazione da 400 milioni di dollari intentata da Baldoni contro Lively e Ryan Reynolds è stata archiviata dal giudice della Corte Distrettuale degli Stati Uniti Lewis Liman. La sentenza è stata favorevole a questi ultimi dopo che il regista di It Ends With Us e la sua società di produzione, Wayfarer Studios, non sono riusciti a presentare ulteriori denunce modificate prima della scadenza fissata dal giudice dopo che il caso era stato archiviato a giugno.

Nel documento della causa, Lively sarebbe stata l’unica a rispondere alla richiesta del giudice a entrambe le parti di chiudere completamente il caso. Oltre alla sconfitta legale del regista, il giudice ha accolto la richiesta di Lively che Baldoni coprisse le sue spese legali, e al momento della stesura di questo articolo, il regista di It Ends With Us non ha esercitato il suo diritto di appellarsi contro la sentenza.

Nei 10 mesi trascorsi da quando Lively ha presentato la sua denuncia iniziale contro Baldoni, il regista ha agito in difesa nelle varie battaglie legali contro la sua co-protagonista. Oltre al già citato rigetto della sua causa per diffamazione contro la Lively, poiché quest’ultima era protetta da una legge della California relativa alle sue accuse di molestie, la causa da 250 milioni di dollari intentata da Baldoni contro The New York Times è stata respinta, mentre è stato anche abbandonato dalla sua agenzia di talenti, la WME, e allontanato da vari altri attori.

La Lively, che ha ottenuto il sostegno esplicito di numerosi importanti personaggi di Hollywood, tra cui Hoover, alcuni membri del cast di It Ends With Us e la Sony, non ha ottenuto finora una vittoria totale. La causa dell’attrice contro l’esperto di pubbliche relazioni Jed Wallace, che secondo lei avrebbe partecipato alla presunta campagna diffamatoria contro di lei, è stata respinta senza pregiudizio, poiché il giudice ha ritenuto che la star non avesse fornito prove sufficientemente definitive per citare in giudizio Wallace.

Con la causa principale di Lively contro Baldoni che andrà in giudizio nel marzo 2026, la sua ultima vittoria contro il regista di It Ends With Us continua a essere un colpo più dannoso per la carriera di quest’ultimo che per quella della prima. Lively ha già diversi altri progetti in varie fasi di sviluppo, tra cui la commedia romantica d’azione The Survival List, che la riunisce con i produttori della Simple Favor franchise Lionsgate, mentre Baldoni non ha ancora in programma nessuna impresa importante.