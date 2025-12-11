28 anni dopo 3 con Cillian Murphy è ufficialmente in sviluppo dopo le reazioni positive a Il tempio delle ossa

Il terzo capitolo della nuova trilogia di 28 anni dopo è ufficialmente in fase di sviluppo. La notizia arriva dopo le prime reazioni estremamente positive a 28 anni dopo – Il tempio delle ossa, il secondo film della saga, in uscita nelle sale il 16 gennaio.

Secondo Deadline, Sony ha deciso di procedere con il terzo film dopo l’accoglienza favorevole verso The Bone Temple, avviando i primi passi produttivi che includono le trattative con Cillian Murphy per il ritorno nei panni di Jim, protagonista del cult 28 Days Later.

La sceneggiatura sarà firmata ancora una volta da Alex Garland, mentre il titolo ufficiale del film deve ancora essere annunciato.

Murphy non appare nel primo 28 Years Later, anche se ne è stato produttore esecutivo. Il film è uscito il 20 giugno dopo una produzione back-to-back con The Bone Temple, a cui Murphy è nuovamente legato come produttore esecutivo. Questo modello produttivo ha consentito alla saga di mantenere una distanza minima tra un’uscita e l’altra.

Il ritorno di Murphy era già stato pianificato dal team creativo, che ha più volte anticipato come l’attore avrebbe dovuto riapparire nel finale di The Bone Temple, preparando così un ruolo più centrale nel terzo film — a condizione che i primi due capitoli avessero successo.

La condizione sembra ampiamente soddisfatta: 28 anni dopo ha incassato 151 milioni di dollari nel mondo, a fronte di un budget di 60 milioni, diventando il film con i maggiori incassi dell’intero franchise, che include anche 28 Days Later e 28 Weeks Later.

Con l’ottima accoglienza di The Bone Temple, Sony ora appare pienamente determinata a realizzare il terzo capitolo.

La nuova saga, scritta da Garland, ha visto il ritorno alla regia di Danny Boyle per 28 Years Later, mentre The Bone Temple è diretto da Nia DaCosta. Boyle ha confermato il suo interesse nel tornare dietro la macchina da presa per il terzo film.

Il cast di The Bone Temple comprende Ralph Fiennes (Dr. Ian Kelson), Aaron Taylor-Johnson (Jamie), Alfie Williams (Spike), Jack O’Connell (Jimmy Crystal) e Che Lewis-Parry (Samson).

Il film riprenderà direttamente dagli eventi di 28 Years Later, seguendo Spike mentre si unisce alla banda di assassini guidata da Crystal, mentre il Dr. Kelson intraprende una relazione destinata a cambiare per sempre un mondo devastato dal Rage Virus.