Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson torneranno in Hunger Games – L’alba sulla mietitura

È ufficiale: Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson torneranno nell’universo di Hunger Games nel prossimo prequel Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura. Secondo The Hollywood Reporter, Lawrence interpreterà ancora una volta Katniss Everdeen, mentre Hutcherson riprenderà il ruolo del suo interesse amoroso, Peeta Mellark. Si ipotizza che potrebbero tornare in una sequenza flash-forward. Al momento della pubblicazione di questo articolo non sono però state confermate ulteriori informazioni.

L’ultima apparizione di Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson nella grande saga è stata in Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2. Il film si concludeva con il matrimonio di Katniss e Peeta e la creazione di una famiglia insieme. Il loro ritorno nel franchise sarà certamente una notizia gioiosa per i fan, che attendevano da tempo di poter rivedere i due beniamini della saga sul grande schermo. Probabilmente non avranno molto spazio nel film, ma sarà interessante scoprire come verranno inseriti nel racconto.

Cosa sappiamo di Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura

Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura rivisiterà il mondo di Panem ventiquattro anni prima degli eventi di Hunger Games, a partire dalla mattina della mietitura dei Cinquantesimi Hunger Games, noti anche come Seconda Edizione della Memoria.

La sinossi recita: Con l’alba sul cinquantesimo Hunger Games annuale, la paura attanaglia i distretti di Panem. Quest’anno, in onore dell’edizione della Memoria, il doppio dei tributi verrà portato via dalle loro case. Tornato nel Distretto 12, Haymitch Abernathy cerca di non pensare troppo alle sue possibilità. Tutto ciò che gli importa è arrivare alla fine della giornata e stare con la ragazza che ama. Quando viene chiamato il nome di Haymitch, sente tutti i suoi sogni infrangersi.

Viene strappato alla sua famiglia e al suo amore, trasportato a Capitol City con gli altri tre tributi del Distretto 12: una giovane amica che è quasi una sorella per lui, un allibratore compulsivo e la ragazza più arrogante della città. All’inizio dei Giochi, Haymitch capisce che è stato scelto per fallire. Ma c’è qualcosa in lui che vuole combattere e che quella lotta si ripercuota ben oltre l’arena mortale.

Il cast di Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura include Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Billy Porter, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Lili Taylor, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Glenn Close, Kieran Culkin, Ben Wang, Maya Hawke, Molly McCann e Iona Bell.

Francis Lawrence, che ha diretto Hunger Games: La ragazza di fuoco del 2013, Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 del 2014, Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 del 2015 e Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente del 2023, dirige da una sceneggiatura di Billy Ray, sceneggiatore di Hunger Games.

Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura uscirà nelle sale il 19 novembre 2026.