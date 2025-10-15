Aaron Paul rivela di aver rinunciato ad un ruolo in Il cavaliere oscuro

La trilogia di Il cavaliere oscuro, con Christian Bale nei panni di Batman nella serie indipendente DC di Christopher Nolan, si è conclusa nel 2012. Sebbene diversi attori abbiano interpretato Batman in film e serie TV nel corso dei decenni, l’universo di Nolan rimane ancora oggi una delle interpretazioni più apprezzate del supereroe.

Numerose star hanno partecipato ai film di Nolan e ora uno degli attori più popolari di Breaking Bad ha rivelato di aver quasi fatto il suo ingresso nella trilogia. In un’intervista esclusiva con ScreenRant per il suo nuovo videogioco Dispatch, Aaron Paul, che ha interpretato Jesse Pinkman nella serie, ha rivelato che inizialmente gli era stato offerto un ruolo in uno dei film DC di Nolan.

“Mi sono seduto con Christopher Nolan per discutere di un altro progetto. È successo anni fa“, ha dichiarato prima di aggiungere: ”Credo fosse per Interstellar, ma mi era stato offerto un ruolo molto piccolo in uno dei film di Batman che stava girando“. Tuttavia, la disponibilità ha ostacolato il progetto: ”Stavo letteralmente girando un altro progetto e non potevo farlo. Era un ruolo minuscolo, minuscolo, minuscolo, ma non mi importa“.

L’attore ha sottolineato che voleva solo “far parte del suo universo”. Paul ha commentato che gli piace “la Gotham classica. Adoro Batman. Penso che Batman sia probabilmente il mio preferito, perché è un tipo reale, giusto? È solo un ragazzo con un sacco di soldi e un sacco di giocattoli, e non scherza“. Ha anche aggiunto la sua passione per l’Uomo d’Acciaio: ”Adoro Superman, adoro tutto. È un mondo così divertente e fantastico, dove le opzioni sono praticamente illimitate“.

Pur non avendo mai specificato quale personaggio avrebbe interpretato, ha detto di aver “guardato Il cavaliere oscuro l’altra sera”. Paul ha concluso la sua risposta dicendo: “Ci ho pensato. Mi sono detto: ‘Ah, sarebbe stato fantastico apparire anche solo per 30 secondi in uno di quei film’”.