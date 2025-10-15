Leonardo DiCaprio produrrà un biopic sull’iconico attore Bela Lugosi

Leonardo DiCaprio sta lavorando a un film biografico su Bela Lugosi. L’attore ungherese è famoso soprattutto per essere stato il primo attore a dare vita all’iconico personaggio del Conte Dracula nel classico film horror della Universal del 1931, Dracula. Secondo Deadline, il film biografico su Lugosi è in fase di sviluppo presso la Universal Pictures dalla Appian Way Productions di Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson e dai produttori Alex Cutler e Darryl Marshak.

La sceneggiatura è di Scott Alexander e Larry Karaszewski, gli sceneggiatori di Ed Wood (1994) di Tim Burton, che racconta l’amicizia del regista con Bela Lugosi verso la fine della sua vita, con Martin Landau che ha vinto un Oscar per averlo interpretato. A differenza di Ed Wood, il film in uscita seguirà il giovane Bela Lugosi, dopo la sua rapida ascesa alla fama come una delle figure più iconiche del cinema.

Ripercorrerà il suo viaggio dall’emigrazione dall’Ungheria al raggiungimento della celebrità grazie alla sua interpretazione di Dracula a Broadway e a Hollywood, e in seguito, il suo drammatico declino dopo aver rifiutato il ruolo di Frankenstein, un ruolo che alla fine ha reso famoso il suo futuro rivale Boris Karloff.

Sebbene le fonti sottolineino che il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, le sue origini sono degne di nota. È stato presentato per la prima volta alla Universal circa due anni fa e da allora è stato sviluppato in modo discreto. Inoltre, i produttori Alex Cutler e Darryl Marshak sono veterani del settore e cugini di primo grado che perseguono da molti anni, fin dalla loro adolescenza, la realizzazione di un film biografico su Lugosi.

Scott Alexander e Larry Karaszewski sono invece due degli sceneggiatori più acclamati di Hollywood, noti per il loro approccio non convenzionale “anti-biografico”. Nel corso degli anni, hanno creato diversi ruoli pluripremiati per attori, con crediti che includono The People vs. Larry Flynt, Man on the Moon, Big Eyes, Dolemite Is My Name e American Crime Story, che gli sono valsi diversi Emmy Awards.

Sebbene Lugosi non sia mai riuscito a sfuggire all’ombra di Dracula, il ruolo gli ha assicurato un posto nella storia come pietra miliare del leggendario pantheon dei mostri della Universal, che continua ad essere celebrato ancora oggi. E con Halloween alle porte, non c’è momento migliore per rivisitare le interpretazioni che hanno reso Bela Lugosi una star.