Amanda Seyfried rivela di aver sostenuto sei provini per Wicked

La candidata all’Oscar Amanda Seyfried ha recentemente parlato del processo di audizione per Wicked, sottolineando di essersi presentata “sei volte” per ottenere una parte nell’adattamento cinematografico del musical di Broadway diretto da Jon M. Chu, dopo aver già rivelato in precedenza di aver fatto un provino per interpretare Glinda durante le riprese della sua serie The Dropout di Hulu.

“Sono in una posizione privilegiata in cui non devo fare audizioni. Ma mi piace, ovviamente, ne ho parlato molto. Ho fatto audizione sei volte per Wicked perché doveva essere davvero perfetto”, ha ricordato nel podcast In the Envelope di Backstage. “E mi è piaciuto molto. Ero impegnata. Avevo pochissimo tempo per farlo, ma ce l’ho fatta”. Seyfried ha aggiunto: “Ho lavorato sodo per anni e anni su quella musica. Sono competitiva con me stessa in modo davvero sano, credo”.

Seyfried, che in precedenza ha recitato in Mamma Mia! e Les Misérables, ha spiegato perché non è stata scoraggiata dal processo di audizione. “In realtà lo adoro, perché è spaventoso da morire, ma mi piace ricevere appunti e modificare la mia performance”, ha detto. “Per me è come un puzzle. Adoro i puzzle e adoro la competizione”, ha detto Seyfried. “E adoro aspettare la telefonata con il feedback del direttore del casting”.

Amanda Seyfried elogia il cast di Wicked

Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno infine ottenuto i ruoli principali di Glinda ed Elphaba, che riprenderanno ora nel secondo capitolo Wicked: For Good, in uscita a novembre nei cinema. Dopo l’annuncio del casting di Grande ed Erivo nel 2021, Seyfried ha elogiato il film definendolo “fantastico” e dichiarando a People a dicembre: “È uno spettacolo stravagante, che è ciò che lei [Grande] sa fare davvero bene. E [i miei figli] ascoltano la colonna sonora senza sosta. E tutto è sicuramente come dovrebbe essere”.