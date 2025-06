Star Wars: Skeleton Crew, lo showrunner parla di una possibile stagione 2 o di un film

Il produttore esecutivo e showrunner di Star Wars: Skeleton Crew (qui la recensione), Jon Watts, ha rilasciato un’entusiasmante anticipazione sulla seconda stagione, suggerendo addirittura la possibilità di uno spin-off cinematografico. Sono passati più di sei mesi da quando la prima stagione di questa nuova serie del franchise ha presentato agli spettatori il pianeta At Attin, con un gruppo di giovani avventurieri in viaggio attraverso la galassia. Parlando con Steve Weintraub di Collider al Mediterrane Film Festival, lo showrunner ha ora offerto quello che sembra essere un indizio sulla seconda stagione.

“Adoro Star Wars e mi piacerebbe realizzare altri film di Star Wars. Non posso dire altro. Ci mettiamo sempre nei guai quando facciamo queste interviste. Dico sempre qualcosa e finisco nei guai. Probabilmente non avrei dovuto dirlo. […] Mi metterete nei guai“. Alla domanda sul futuro di Star Wars, che sembra sempre così incerto, ha però sottolineato di sentirsi fiducioso, anche perché le persone con cui ha lavorato a Star Wars: Skeleton Crew stanno ora lavorando ai propri film.

“Le due persone con cui ho lavorato, Jon Favreau e Dave Filoni, come miei produttori principali in Skeleton Crew, hanno entrambi realizzato film di Star Wars. Beh, Dave non ha ancora realizzato il suo. Favreau ha realizzato il suo, quindi questo lo so per certo. Quindi era come dire: ”Se abbiamo qualcosa che vogliamo realizzare, lo realizzeremo”. Non so come sia il resto del processo di sviluppo, chi ci lavora e quanto sia vasto l’universo di Star Wars, ma almeno nel nostro piccolo angolo di Star Wars, nella nostra parte del mondo di Star Wars, siamo riusciti a fare delle cose.

Anche se ho lavorato a un progetto di Star Wars che non è mai stato realizzato, è davvero divertente usare la propria immaginazione e inventare cose divertenti che potrebbero accadere in Star Wars“. Viene da chiedersi quale possa essere questo “progetto mai realizzato” di Watts, ma in ogni caso la sua Star Wars: Skeleton Crew ha ottenuto buoni riscontri al momento della sua uscita, cosa che permette di lasciare aperta la porta ad ulteriori incursioni in quella storia. Dalle sue parole il regista sembra sapere qualcosa a riguardo, quindi non restaa che attendere notizie ufficiali.

Una stagione 2 di Star Wars: Skeleton Crew è possibile

Star Wars: Skeleton Crew è stata una serie TV deliziosa, amata quasi da tutti i fan del franchise. L’avventura di Jon Watts è uscita in un momento in cui i fan erano profondamente divisi dopo le polemiche su The Acolyte, e in realtà è riuscita a riportare un po’ di positività nel franchise. Allo stesso tempo, però, la seconda stagione dovrebbe affrontare sfide enormi. Il problema principale è che il giovane cast sta invecchiando, il che significa che una serie – o, meglio, un film – dovrebbe iniziare la produzione abbastanza rapidamente se non vuole perdere l’estetica della maturità che ha reso la prima stagione così eccezionale.

Una delle star, Ryan Keira Armstrong, è stata recentemente ingaggiata anche come protagonista del reboot di Buffy l’ammazzavampiri, il che significa che il suo tempo sarà prezioso. Ciò non significa, tuttavia, che la seconda stagione di Star Wars: Skeleton Crew (o uno spin-off cinematografico) sia impossibile. Infatti, proprio oggi abbiamo notato che un elemento importante della nuova mappa della galassia di Star Wars sembrava essere perfetto: il pianeta At Attin, il mondo natale dei ragazzi, è stato collocato in modo sospetto vicino alla nuova base del Grand’Ammiraglio Thrawn, lasciando dunque le possibilità per nuovi racconti.