Nicholas Hoult parla del provino contro David Corenswet per Superman: “Molto imbarazzante”

Sebbene Nicholas Hoult stia entrando nella sua era da cattivo sullo schermo, la star di Superman era inizialmente in lizza per il ruolo da protagonista come l’Uomo d’Acciaio. In vista dell’arrivo in sala del film, Hoult e il co-protagonista David Corenswet hanno ricordato di essersi incontrati quando hanno fatto il provino “lo stesso giorno” per interpretare Clark Kent nel blockbuster DCU diretto da James Gunn.

“È molto imbarazzante. Sì, ho fatto il provino per Superman”, ha detto Hoult al conduttore ospite di Jimmy Kimmel Live!, Diego Luna, durante un’apparizione con Corenswet. “Sono uscito da una delle scene del provino e ho pensato: ‘Sì, non male. Ok’”, ha detto. “Ho girato l’angolo e c’erano molte ombre sul set dello studio, e poi un raggio di sole. David si era seduto in quel raggio di sole e se ne stava lì, come se si stesse ricaricando dal sole… come fa Superman, per ottenere i suoi poteri“.

Hoult ha continuato: “Mi sono avvicinato per salutarlo, lui si è alzato e ho pensato: ‘Cavolo, è circa due centimetri più alto di me. Guarda i suoi capelli. Guarda la sua mascella’. Poi ha iniziato a parlare, gli ho stretto la mano e ho pensato: ‘Le sue mani sono un po’ più grandi delle mie’. Poi ha parlato e ho pensato: ‘Oh, anche la sua voce è un po’ più profonda”. “E poi, in quel momento, mentre ci stringevamo la mano, ho pensato: ‘Sarei felice se questo ragazzo fosse Superman”.

Ho pensato: “Sei perfetto per questo ruolo, davvero, sinceramente. … Ma anche: ”Ma che cavolo!“, ha aggiunto Hoult. Corenswet ha ammesso di “ammiro Nick come attore da molto tempo”, ricordando: “E incontrarlo in questo contesto, entrambi vestiti da Clark Kent… un po’ strano, appesi a dei cavi e leggendo questa scena”. “È stato meraviglioso”, ha poi aggiunto Corenswet. “E poi il giorno in cui ho scoperto che aveva accettato di interpretare Lex Luthor, ho pensato: ‘Questa potrebbe essere la cosa migliore che sia capitata a questo film, perché un supereroe è interessante solo quanto il suo cattivo’. E sapevo che Nick avrebbe portato qualcosa di davvero speciale”.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

Superman, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di Superman sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).