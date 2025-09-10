Amityville Horror: David F. Sandberg alla regia del film

Dopo aver lavorato all’adattamento del videogioco Until Dawn, David F. Sandberg ha firmato ora un contratto per occuparsi di un altro amato franchise, come regista di un nuovo film della serie Amityville Horror in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios. Sulla scia del successo di The Conjuring – Il rito finale, uscito nelle sale lo scorso fine settimana e che ha già incassato 187 milioni di dollari in tutto il mondo, Ian Goldberg e Richard Naing sono stati scelti per scrivere la sceneggiatura, descritta come una rivisitazione del classico horror originale. Ulteriori dettagli sulla trama sono ancora segreti.

Deadline riporta che Peter Safran e John Rickard della Safran Company produrranno il film insieme a Sandberg, mentre Natalia Safran della Safran Company sarà affiancata da Lotta Losten come produttrice esecutiva. Sandberg arriva al progetto dopo aver collaborato con la Safran Company a progetti come Annabelle 2: Creation, che ha incassato oltre 300 milioni di dollari al botteghino mondiale, e Shazam!. Si tratta così di un nuovo progetto horror per Sandberg, che ha costruito la proprio popolarità proprio su questo questo genere a partire da Lights Out.

La saga di Amityville Horror

Risalente alla fine degli anni ’70, la serie Amityville Horror ha avuto origine con un film di Stuart Rosenberg, che adattava sia il libro omonimo di Jay Anson del 1977, sia la leggenda paranormale al centro della trama. La storia ha inizio nel 1974, quando Ronald DeFeo Jr. uccide i suoi genitori e i suoi quattro fratelli nella loro casa al 112 di Ocean Avenue ad Amityville, New York. Circa un anno dopo l’orribile crimine, George e Kathy Lutz, insieme ai loro tre figli, si trasferiscono nella casa, ignari del suo oscuro passato. Poco dopo essersi sistemati, affermano di aver vissuto una serie di inquietanti fenomeni paranormali.

Chiaramente, c’è un grande interesse per Amityville in questo momento come punto di partenza per nuovi film. Solo un paio di mesi fa era stato riportato in esclusiva che BoulderLight Pictures e Divide/Conquer, rispettivamente produttori di Weapons e Heart Eyes, stanno sviluppando un nuovo progetto su Amityville che si discosta dal canone cinematografico, con radici nella tradizione popolare di dominio pubblico. Joseph e Vanessa Winter, la coppia di sceneggiatori e registi sposati dietro il film horror Deadstream, lo dirigeranno sulla base di una loro sceneggiatura.

La notizia dei progetti su Amityville arriva in un momento opportuno, dato che è da un po’ che non si vede un vero e proprio successo nella serie. L’ultimo episodio semi-notevole è stato Amityville: Where the Echo Lives, uscito lo scorso anno, un titolo della Lionsgate con un cast sconosciuto che è andato direttamente su Max. Prima di quello, Dimension Films e Blumhouse erano tra i produttori di Amityville – Il risveglio, un titolo distribuito da RADiUS-TWC che aveva un cast discreto con Bella Thorne, Cameron Monaghan, Jennifer Jason Leigh, Mckenna Grace e Thomas Mann, ma che ha incassato poco più di 8 milioni di dollari.