Dexter: Resurrection potrebbe essere rinnovata per la seconda stagione

Di Chiara Guida

-

Michael C. Hall Dexter: Resurrection
Michael C. Hall e Krysten Ritter in "Dexter: Resurrection" Per gentile concessione di Zach Dilgard / Paramount+ con Showtime

L’ottava stagione di Dexter è forse ricordata soprattutto per aver regalato uno dei finali di serie TV più insoddisfacenti di sempre. Sebbene New Blood abbia in qualche modo compensato questo aspetto, molti fan sono rimasti comprensibilmente delusi quando il revival si è concluso con la morte del serial killer.

La breve serie Dexter: Original Sin ha confermato che l’uomo era sopravvissuto a un colpo di arma da fuoco al cuore, ma si è concentrata principalmente sui suoi anni formativi. La serie era stata rinnovata per una seconda stagione, ma è stata recentemente cancellata; sebbene ciò abbia suscitato una certa delusione, molti fan vorrebbero vedere più Dexter: Resurrection in futuro.

In quella serie, abbiamo seguito il Macellaio di Bay Harbor mentre si recava a New York City per riunirsi al figlio e sgominare un gruppo di serial killer riuniti per volere del miliardario sociopatico e appassionato di serial killer, Leon Prater.

Il finale ha visto Dexter sconfiggere Prater e rubare i suoi file sugli assassini che operano in tutto il paese. Se questa fosse l’ultima volta che vediamo Dexter, sarebbe stato un gran finale. Tuttavia, i fan sono comprensibilmente ansiosi che la storia continui, con l’ex analista di schizzi di sangue che si propone di dispensare giustizia letale ai serial killer che prendono di mira gli innocenti.

Mentre Variety ha recentemente riportato che “Paramount sta imminentemente pianificando di aprire una writers room per una potenziale seconda stagione di ‘Dexter: Resurrection'”, lo scooper Daniel Richtman (tramite FearHQ.com) ha rivelato: “Ho sentito dire che Dexter è stato rinnovato per la seconda stagione”.

Ha perfettamente senso che la serie sia stata ufficialmente rinnovata, soprattutto dopo l’improvvisa cancellazione di Dexter: Original Sin. Si è parlato di uno spin-off incentrato sull’evoluzione di Arthur Mitchell nel Trinity Killer, ma con Dexter: Resurrection che sta ottenendo recensioni entusiastiche e alti indici di ascolto, questa è probabilmente la priorità per Showtime.

Al momento non abbiamo ancora notizie ufficiali sul futuro del franchise di Dexter, ma tutti i soggetti coinvolti hanno espresso entusiasmo per la prospettiva di continuare questa storia.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
