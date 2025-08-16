Avengers: Doomsday, emergono rumor di scontri sul set e richieste di Robert Downey Jr.

Le riprese di Avengers: Doomsday sono ancora in corso nel Regno Unito da aprile e, sebbene nelle ultime settimane le cose siano state piuttosto tranquille (le foto dal set sono cessate quando le riprese si sono spostate al chiuso), ciò non significa che dietro le quinte tutto stia procedendo senza intoppi. Durante l’episodio di questa settimana di The Hot Mic, lo scooper Jeff Sneider ha condiviso ciò che ha sentito riguardo alle riprese e in particolare per quanto riguarda la star Robert Downey Jr. e ciò che ha portato la Marvel/Disney a pianificare tre settimane di riprese aggiuntive.

Secondo Sneider, il piano originale era quello di utilizzare una controfigura per molte delle scene di Downey, finché l’attore non ha deciso che semplicemente non funzionava. “Avevano un controfigura per il corpo e uno per il viso, e Robert stava fuori dalla scena leggendo le battute. A quanto pare, dopo due o tre settimane, ha detto: ‘Non funziona. Voglio girare tutto con me nel costume’”. Sneider ha anche sentito dire che “molto testosterone e molto ego” hanno portato a una certa “disfunzione” sul set di Avengers: Doomsday.

“Le disfunzioni di cui ho sentito parlare sul set sono seconde solo a quelle dei film Fast and Furious. Voglio dire, abbiamo menzionato un incidente dietro le quinte all’inizio di quest’anno di cui non volevo entrare nei dettagli, e probabilmente qualcuno lo ha reso più drammatico di quanto non fosse in realtà, ma… sì, penso che, ancora una volta, ci sia molto testosterone e molto ego su quel set. Molte persone pensano di sapere quale sia la strada migliore da seguire. Alla fine, però, conta solo la strada di una persona, ed è quella di Robert Downey Jr.“.

Naturalmente nessun set cinematografico è privo di tensioni, ma Snider riporta anche che uno scontro tra due attori in particolare è diventato così acceso che alcune scene che coinvolgevano i loro rispettivi personaggi hanno dovuto essere modificate o eliminate del tutto dalla sceneggiatura. Si tratta di rumor non confermati, che ad ogni modo non dovrebbero intaccare il programma di riprese del film, il cui arrivo in sala è fissato al 18 dicembre 2026.