Josh Dallas: 10 cose che non sai sull’attore

Divenuto celebre grazie ad una nota serie TV, l’attore Josh Dallas ha negli anni guadagnato sempre più consensi, affermandosi per la sua versatilità e il suo carisma. I suoi fan hanno poi potuto ritrovarlo anche sul grande schermo, come interprete in un noto cinecomic del Marvel Cinematic Universe.

Ecco 10 cose che non sai su Josh Dallas.

Josh Dallas: i suoi film e le serie TV

10. Ha recitato in un noto film di supereroi. Dopo alcuni piccoli ruoli nei film 80 Minutes (2008), The Boxer (2009) e The Descent Part 2 (2009), Dallas ottiene una buona popolarità ricoprendo il ruolo di Fandral nel film Thor (2011), recitando accanto agli attori Chris Hemsworth, Tom Hiddleston e Natalie Portman. L’anno seguente è invece nel cast di Red Tails, accanto ad attori come Bryan Cranston e Michael B. Jordan.

9. È noto per i suoi ruoli televisivi. Particolarmente attivo in televisione, Dallas ha negli anni partecipato ad alcuni episodi di serie come Doctor Who (2008), Hawaii Five-0 (2010), e CSI – Scena del crimine (2010). Dal 2011 diventa celebre dando vita ai personaggi David Nolan e Principe Azzurro nella serie C’era una volta, dove recita accanto a Jennifer Morrison e Colin O’Donoghue. Dal 2018 recita invece nella serie Manifest, nel ruolo di Ben Stone. Nel doppiaggio è il Frantic Pig in Zootopia (2016). In carriera conta anche guest spot in Doctor Who, CSI: Crime Scene Investigation e Hawaii Five-0.

8. Ha doppiato un personaggio in un noto film d’animazione. Nel 2016 Dallas dà vita alla sua prima prova come doppiatore, partecipando al film Zootropolis, vincitore dell’Oscar come miglior film d’animazione. Qui l’attore ha dato voce al personaggio del maiale fioraio, esibendosi accanto ad attori come Jason Bateman e Idris Elba.

Josh Dallas è su Instagram

7. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un profilo seguito da 853 mila persone. All’interno di questo, egli è solito condividere proprie foto personali, scattate in momenti di svago quotidiano. Non mancano però anche foto di curiosità a lui legate o con fini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Josh Dallas e Ginnifer Goodwin

6. Ha sposato una sua collega. Dopo due anni di relazione, nel 2014 Dallas rende noto il suo matrimonio con l’attrice Ginnifer Goodwin, nota per il personaggio di Biancaneve nella serie C’era una volta. Proprio sul set di questa si sono incontrati e innamorati i due attori, che hanno poi dato vita a due figli, nati rispettivamente nel 2014 e nel 2016.

Josh Dallas in Thor

5. Si è ispirato ad un noto attore. Per prepararsi al ruolo di Fandral in Thor, Dallas ha raccontato di aver tratto ispirazione dall’attore Errol Flynn, sia per il suo fascino che per la sua abilità di spadaccino. Ha poi aggiunto di non essere stato a conoscenza del fatto che la fonte di ispirazione per il personaggio nei fumetti fosse proprio Flynn.

4. Ha dovuto rinunciare al ruolo. La prima scelta per il ruolo di Fandral fu l’attore Zachary Levi, il quale tuttavia non poté accettare per via di altri impegni. La parte fu allora affidata al semi sconosciuto Dallas, che ottenne così una buona popolarità. Nel momento in cui questi, per via della serie C’era una volta, non poté riprendere il ruolo per il sequel, la parte fu riassegnata a Levi.

Josh Dallas in C’era una volta

3. È tornato per il gran finale. Dopo che l’attore aveva lasciato il suo ruolo al termine della sesta stagione, è stato richiamato un’ultima volta nella parte per il gran finale della settima stagione. L’attore ha dichiarato di essere stato entusiasta di poter concludere la serie così come era iniziata, dando il degno finale alla storia del proprio personaggio.

2. Il suo personaggio sarebbe dovuto comparire in modo diverso. Originariamente, gli ideatori della serie avevano previsto che il personaggio interpretato da Dallas comparisse soltanto attraverso dei flashback, poiché morto tempo prima. Tuttavia, data la grande chimica instauratasi tra l’attore e la Goodwin, decisero di riscrivere il tutto permettendogli di comparire nel tempo presente.

Josh Dallas: età e altezza

1. Josh Dallas è nato a Louisville, nel Kentucky, Stati Uniti, il 18 dicembre 1978. L’attore è alto complessivamente 185 centimetri.

