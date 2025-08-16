HomeCinema News2025

Superman: il sequel potrebbe arrivare in sala nel 2027

Di Gianmaria Cataldo

-

Superman film 2025

La Warner Bros. sembra voler accelerare i tempi riguardo il prossimo film con Superman e dopo che James Gunn aveva già detto a THR che il sequel sarebbe “entrato in produzione non molto lontano da oggi”, arrivano ora due aggiornamenti che suggeriscono progressi significativi. Secondo l’insider EmpireCity Box Office, la Warner Bros. starebbe infatti già puntando a un inizio della produzione all’inizio del 2026, con una data di uscita fissata per luglio 2027 per il sequel descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”.

La trama rimane segreta, anche se le speculazioni vanno da una collaborazione tra Superman e Supergirl a una storia che coinvolge The Authority. Superman (qui la nostra recensione) ha ottenuto buoni risultati per la Warner Bros., ottenendo recensioni positive (83% su Rotten Tomatoes) e incassando 333 milioni di dollari sul mercato interno, per un totale globale di 583 milioni di dollari, nonostante i risultati più modesti all’estero. Il film è uscito in VOD, dove potrebbe dar vita ad altri significativi traguardi.

Guardando al futuro, Supergirl arriverà nei cinema la prossima estate, Clayface inizierà le riprese a settembre e anche Wonder Woman sarebbe in fase avanzata. Sembra dunque che il sequel di Superman sarà il prossimo film in programma per la DCU. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU in questa stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”. Non resta dunque che attendere maggiori informazioni su questo prossimo progett.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
