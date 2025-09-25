Greenland 2: Migration, il trailer del film catastrofico con Gerard Butler

Lionsgate ha rivelato il trailer di Greenland 2: Migration con Gerard Butler. Sequel di Greenland del 2020, il film segue nuovamente John Garrity (Butler) e la sua famiglia mentre sono costretti a lasciare il loro bunker, precedentemente sicuro, per trovare una nuova casa in una landa desolata post-apocalittica. Diretto da Ric Roman Waugh e scritto da Chris Sparling e Mitchell LaFortune, il film uscirà nelle sale il 9 gennaio 2026 e vedrà anche Morena Baccarin nel ruolo della moglie di John, Allison, e Roman Griffin Davis nel ruolo del figlio.

Il nuovo trailer riassume la trama principale del primo film, in cui una catastrofica pioggia di meteoriti ha costretto la famiglia protagonista, insieme a molte altre, a rifugiarsi nei bunker della Groenlandia. Cinque anni dopo, la maggior parte del resto del mondo è stata distrutta, mentre questa popolazione vive sottoterra, ma soprattutto per il figlio di John e Allison questa è una vita soffocante.

Tuttavia, si scopre che potrebbe esserci una zona abitabile all’aperto dall’altra parte della Terra, spingendo la famiglia Garrity a intraprendere un nuovo e pericoloso viaggio e ad affrontare nuovi disastri naturali in una civiltà in rovina, nella speranza di raggiungere una vita migliore. Greenland 2: Migration vede anche la partecipazione di Amber Rose Revah, Sophie Thompson, Trond Fausa Aurvåg e William Abadie.

Cosa significa questo per Greenland 2: Migration

Greenland è stato costretto a debuttare in digitale a causa della pandemia di COVID-19, ma è diventato un solido successo e mantiene un punteggio del 77% su Rotten Tomatoes. Non sapremo mai come sarebbe andato questo film con un’uscita nelle sale, anche se il modello di debutto in streaming come mezzo per affermare un franchise è almeno in parte dovuto alla pandemia.

Greenland 2: Migration è l’occasione per la serie di avere una grande uscita nelle sale, speriamo spinta dall’entusiasmo dei fan. La data di uscita di Greenland: Migration a gennaio indica una minore fiducia nella sua capacità di diventare un blockbuster estivo, ma ci sarà meno concorrenza. Il trailer pubblicizza bene la posta in gioco e, se proiettato prima dei film giusti nei prossimi mesi, potrebbe attirare un vasto pubblico.