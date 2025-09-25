HomeCinema News2025Greenland 2: Migration, il trailer del film catastrofico con Gerard Butler
2025

Greenland 2: Migration, il trailer del film catastrofico con Gerard Butler

Gianmaria Cataldo
Di Gianmaria Cataldo

-

Altri video

Lionsgate ha rivelato il trailer di Greenland 2: Migration con Gerard Butler. Sequel di Greenland del 2020, il film segue nuovamente John Garrity (Butler) e la sua famiglia mentre sono costretti a lasciare il loro bunker, precedentemente sicuro, per trovare una nuova casa in una landa desolata post-apocalittica. Diretto da Ric Roman Waugh e scritto da Chris Sparling e Mitchell LaFortune, il film uscirà nelle sale il 9 gennaio 2026 e vedrà anche Morena Baccarin nel ruolo della moglie di John, Allison, e Roman Griffin Davis nel ruolo del figlio.

Il nuovo trailer riassume la trama principale del primo film, in cui una catastrofica pioggia di meteoriti ha costretto la famiglia protagonista, insieme a molte altre, a rifugiarsi nei bunker della Groenlandia. Cinque anni dopo, la maggior parte del resto del mondo è stata distrutta, mentre questa popolazione vive sottoterra, ma soprattutto per il figlio di John e Allison questa è una vita soffocante.

Tuttavia, si scopre che potrebbe esserci una zona abitabile all’aperto dall’altra parte della Terra, spingendo la famiglia Garrity a intraprendere un nuovo e pericoloso viaggio e ad affrontare nuovi disastri naturali in una civiltà in rovina, nella speranza di raggiungere una vita migliore. Greenland 2: Migration vede anche la partecipazione di Amber Rose Revah, Sophie Thompson, Trond Fausa Aurvåg e William Abadie.

Cosa significa questo per Greenland 2: Migration

Greenland è stato costretto a debuttare in digitale a causa della pandemia di COVID-19, ma è diventato un solido successo e mantiene un punteggio del 77% su Rotten Tomatoes. Non sapremo mai come sarebbe andato questo film con un’uscita nelle sale, anche se il modello di debutto in streaming come mezzo per affermare un franchise è almeno in parte dovuto alla pandemia.

Greenland 2: Migration è l’occasione per la serie di avere una grande uscita nelle sale, speriamo spinta dall’entusiasmo dei fan. La data di uscita di Greenland: Migration a gennaio indica una minore fiducia nella sua capacità di diventare un blockbuster estivo, ma ci sarà meno concorrenza. Il trailer pubblicizza bene la posta in gioco e, se proiettato prima dei film giusti nei prossimi mesi, potrebbe attirare un vasto pubblico.

Articolo precedente
Balle Spaziali 2: al via la produzione con new entry nel cast
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved