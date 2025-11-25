HomeCinema News2025

Brady Corbet svela dettagli sul nuovo film: 4 ore di durata, pellicola 70 mm e ambientazione anni ’70

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Brady Corbet, Mona Fastvold e Adelaide James Fastvold Corbet 2
Brady Corbet, Mona Fastvold e Adelaide James Fastvold Corbet sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

In un’intervista con THR, Brady Corbet, il regista di The Brutalist, ha chiarito alcuni dettagli sul suo prossimo film. Corbet conferma l’intenzione di girare il suo western senza titolo in 70 mm, con la produzione prevista per la prossima estate, e che sarà effettivamente classificato NC-17, o “X”, secondo le sue stesse parole. Tuttavia, sebbene il film sia “ispirato” allo stile dei film degli anni ’70 come Non aprite quella porta, non sarà un film horror.

È vero che il film è vietato ai minori e che è ambientato principalmente negli anni ’70, ma la storia copre un arco temporale che va dal XIX secolo ai giorni nostri; è solo che si concentra prevalentemente sugli anni ’70. Il film è davvero molto ben definito dal punto di vista del genere. Ma è stato riportato che il film ha qualcosa a che fare con “Non aprite quella porta”, il che non è affatto vero. È semplicemente inesatto. Penso che il motivo per cui è stato frainteso sia che stavo parlando di realizzare un film ambientato negli anni ’70”, spiega il regista.

Corbet ha aggiunto che il film affronta “l’economia della California settentrionale”. Attualmente sta conducendo dei test di ripresa, il terzo round, utilizzando “formati davvero rari che di solito sono stati utilizzati per singole riprese nei film, ma mai per interi film”. In precedenza, Corbet aveva detto a Kyle Buchanan del New York Times che il film avrebbe avuto una durata di quattro ore. In un’altra intervista ha anche detto che avrebbe esplorato ancora una volta il processo di immigrazione, questa volta dalla Cina alla California. Inoltre, ha affermato che girerà il progetto con telecamere 65 mm a otto perforazioni, molto rare.

Al momento non sono stati rivelati dettagli sul cast o sulla trama, ma con le riprese previste per la prossima estate verrà nei prossimi mesi fatta chiarezza a riguardo. Questo sarà così il quarto lungometraggio di Corbet dopo L’infanzia di un capo, Vox Lux e il già citato The Brutalist, quest’ultimo candidato a 10 premi Oscar e vincitore di tre, tra cui Miglior Attore (Adrien Brody), Miglior Fotografia (Lol Crawley) e Miglior Colonna Sonora Originale (Daniel Blumberg).

Articolo precedente
James Cameron ritiene che i film Netflix non dovrebbero competere agli Oscar
Articolo successivo
Noir in festival XXXV: ecco le giurie e l’ultimo film in programma
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved