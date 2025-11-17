Cynthia Erivo rompe il silenzio dopo l’aggressione di una fan di Ariana Grande alla premiere di Wicked: For Good

Dopo che un fan ha aggredito Ariana Grande alla premiere di Wicked: For Good, Cynthia Erivo ha deciso di parlare dell’orribile episodio. Alla premiere di Singapore del 13 novembre 2025, un momento importante che ha oscurato l’evento è stato quando un partecipante ha aggredito Grande, mentre Erivo è stata ripresa in un video mentre la proteggeva dall’intruso.

Durante una recente proiezione della Screen Actors Guild alla Television Academy (tramite Entertainment Weekly), Erivo ha finalmente parlato del terribile attacco subito da Grande. Erivo ha rilasciato la seguente dichiarazione su quanto accaduto alla premiere:

“Ciò che è ancora più meraviglioso è il fatto che ci sono altre persone che si sono riconosciute in questo film, in quel personaggio, e ora vedono se stesse e si sentono al sicuro. Questo, per me, è il massimo che potrei mai desiderare da qualsiasi lavoro che ho fatto. E sono così felice che per farlo ho dovuto guardare negli occhi questa persona accanto a me. E abbiamo superato delle difficoltà. Abbiamo superato delle difficoltà nella nostra vita, nel nostro lavoro quotidiano. Voglio dire, anche solo questa settimana. Siamo onesti, cazzo, abbiamo dovuto affrontare davvero delle cose, e questo film ci ha permesso di crescere davvero come persone, come amiche, come sorelle, come artiste, come attrici”.

L’aggressore è stato identificato come Johnson Wen, famoso per presentarsi a grandi eventi mediatici dove compie azioni inappropriate con vari attori e personaggi famosi. Secondo BBC, venerdì 14 novembre è stato accusato di disturbo della quiete pubblica e, secondo quanto riportato, “intende dichiararsi colpevole”.

Marissa Bode, che interpreta Nessarose Thropp nel cast di Wicked e Wicked: For Good, ha utilizzato TikTok per denunciare l’aggressore di Grande, rivolgendosi a coloro che difendevano Wen come se fosse un ‘fan’, dicendo:”‘ Ma sono un fan! Ok. Allora sono un fan e un perdente“.

Bode ha aggiunto: ”Questo è ciò che intendo quando dico che i social media tirano fuori il peggio dalle persone“. Ha continuato dicendo: ”Oh, hai ottenuto le tue visualizzazioni? Hai ottenuto i tuoi like? Indovina cos’altro hai fatto? Hai fatto sentire qualcuno incredibilmente insicuro, ma semplicemente… senza rimorso. Questo ti sfugge. Sei una persona cattiva”.

Con un cast stellare e il sequel che è uno dei film più attesi del 2025, Wicked: For Good vedrà la conclusione dell’iconica storia. Gli attori sono stati impegnati nelle ultime due settimane a promuovere il film in tutto il mondo.