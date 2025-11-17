Landman – Stagione 2: Cosa significa per Tommy la morte a sorpresa nella premiere della seconda stagione

La morte a sorpresa nella premiere della seconda stagione di Landman ha cambiato la vita di Tommy Norris (Billy Bob Thornton). Riprendendo alcune settimane dopo il finale della prima stagione di Landman, la seconda stagione di Landman inizia con Tommy che sostiene Cami Miller (Demi Moore) mentre lei cerca di rassicurare i partner e gli investitori della M-Tex come unica proprietaria della compagnia petrolifera.

La morte di Monty Miller (Jon Hamm) è ancora fresca nella mente di Cami e Tommy all’inizio della seconda stagione di Landman. La scomparsa di Monty ha lasciato Tommy come nuovo presidente della M-Tex, e l’ex landman è più impegnato che mai.

Naturalmente, la moglie di Tommy, Angela (Ali Larter), la figlia Ainsley (Michelle Randolph) e il figlio prodigo Cooper (Jacob Lofland) non fanno che aumentare le preoccupazioni di Tommy.

La premiere della seconda stagione di Landman non sarebbe completa senza il tentativo drammaticamente fallito di Angela di organizzare una cena di famiglia. Il violento scoppio d’ira di Angela e il tentativo di Tommy di placare la furia della moglie sono stati interrotti da una tragica notizia: la madre di Tommy Norris è morta.

Cosa significa la morte della madre di Tommy per la seconda stagione di Landman

La madre di Tommy Norris, che non si vede mai, sarà anche morta, ma continuerà comunque a incombere su Tommy nella seconda stagione di Landman. Tommy ha parlato solo di sfuggita del suo passato e della sua infanzia, ma è chiaro che non proviene da una famiglia felice. L’infanzia di Tommy non è stata come quella che Angela sta cercando di creare per la loro famiglia.

Mentre la seconda stagione di Landman esplora le conseguenze della perdita della madre da parte di Tommy, la serie di successo di Taylor Sheridan per Paramount+ è pronta ad approfondire la storia familiare di Tommy. Il modo in cui Tommy reagisce alla morte della madre e ciò che rivela alla sua famiglia e ai suoi coinquilini, Nathan (Colm Feore) e Dale Bradley (James Jordan), aiuterà a spiegare perché Tommy è diventato l’uomo che è oggi.

Per quanto esasperato da Angela, Tommy cerca, a modo suo, di far funzionare la loro riconciliazione. Il matrimonio fallito di Tommy potrebbe essere un riflesso di ciò che ha imparato da bambino dal matrimonio dei suoi genitori, che deve essere fallito anch’esso, dato che il padre di Tommy, T.L. Norris (Sam Elliott), è separato dalla moglie (o ex moglie).

La seconda stagione di Landman si preannuncia come un’immersione profonda nella storia di Tommy.

La morte della madre di Tommy Norris farà anche luce sul rapporto che Cooper e Ainsley avevano con la nonna e su quanto Angela conoscesse sua suocera, ammesso che la conoscesse. La seconda stagione di Landman si preannuncia come un’immersione profonda nella storia di Tommy e nelle dinamiche della famiglia Norris.

Come il padre di Tommy sarà un personaggio importante nella seconda stagione di Landman

Landman La premiere della seconda stagione ha introdotto un nuovo personaggio fondamentale: il padre di Tommy, T.L. Norris. Vivendo in una struttura di assistenza, l’anziano T.L. sembra essere disperatamente solo e abbandonato. T.L. sembra non avere contatti regolari con Tommy o il resto della famiglia Norris.

La morte della madre di Tommy è il filo conduttore che riunirà Tommy e T.L. nella seconda stagione di Landman, anche se resta da vedere come entrambi reagiranno alla notizia. Tommy non aveva mai menzionato suo padre prima d’ora e, dato che T.L. è rimasto solo, un ricongiungimento con lui non è probabilmente qualcosa che Tommy accoglierà con gioia.

Un altro fattore interessante nell’arrivo di T.L. nella seconda stagione di Landman è Cooper Norris. Che Cooper sia cresciuto conoscendo suo nonno o meno, la seconda stagione di Landman sembra essere un’esplorazione di tre generazioni di uomini Norris.

Il rapporto di Cooper con Ariana (Paulina Chavez) e le sue speranze di fare fortuna nel business del petrolio potrebbero essere influenzati dalla sua conoscenza di T.L.

Se la seconda stagione di Landman rivelerà che anche T.L. Norris era nel business del petrolio, potrebbe avere le conoscenze e l’esperienza di vita necessarie per aiutare Tommy ad affrontare le numerose crisi che M-Tex deve affrontare, tra cui il boss della droga messicano Gallino (Andy Garcia). Tommy potrebbe non volere l’aiuto di suo padre, ma alla fine potrebbe averne bisogno.