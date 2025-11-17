HomeSerie TvNews

From – Stagione 4: L’aggiornamento sulla produzione rende meno dolorosa la lunga attesa

Di Redazione

-

Seguici su Google News
From - Stagione 4

La prima stagione di From è approdata su MGM+ nel febbraio 2022. Da allora, la serie ha mantenuto un calendario di uscite costante, con una nuova puntata in anteprima ogni anno consecutivo. Le serie TV horror spesso faticano a mantenere la stessa qualità narrativa in ogni stagione, soprattutto quando sono costrette a operare con scadenze fisse.

Fortunatamente, From è migliorata con ogni nuova stagione. Tuttavia, la serie ha finalmente interrotto il suo trend di uscite non pubblicando alcun nuovo episodio nel 2025. La lunga attesa per il prossimo episodio è stata dolorosa, ma un nuovo aggiornamento sulla produzione conferma che gli spettatori non dovranno aspettare troppo a lungo per la sua uscita.

Le riprese della quarta stagione di From sono ufficialmente terminate

Elizabeth Saunders, che interpreta Donna in From, ha pubblicato una storia sul suo account Instagram ufficiale. La storia rivelava una foto dietro le quinte di lei sul set di From e conteneva il testo “Donna wrapping (S4).” Date un’occhiata alla sua storia qui sotto:

La storia Instagram di Saunders sembra indicare chiaramente che la stagione 4 di From ha finalmente terminato le riprese o almeno si sta avvicinando alla fine delle riprese principali. Questa è un’ottima notizia, poiché conferma che la produzione della serie sta procedendo rapidamente e che la sua uscita su MGM+ non è troppo lontana.

La quarta stagione di From dovrebbe uscire intorno a maggio 2026

from tv series

Considerando le precedenti tendenze di uscita della serie e i tempi di produzione, la quarta stagione di From rimarrà probabilmente in post-produzione per almeno cinque mesi. Sulla base di ciò, sembra improbabile che arriverà su MGM+ prima di aprile 2026. Tuttavia, dopo l’aggiornamento sulle riprese, sembra molto probabile che la quarta stagione di From debutterà nell’estate 2026.

Dato che il 2025 è ancora a poco più di un mese dalla fine, la quarta stagione di From è ancora un po’ troppo lontana. Tuttavia, la leggera certezza che circonda la sua finestra di uscita rende il periodo di attesa più facile.

L’attesa per la quarta stagione di From è stata lunga, ma probabilmente ne varrà la pena

La maggior parte dei programmi televisivi in streaming fatica a mantenere un calendario di uscita costante. From è stata una delle poche serie con un ritmo di uscita abbastanza costante e sorprendentemente affidabile. La sua prossima stagione ha leggermente interrotto il suo slancio, ma è difficile non credere che la lunga attesa per la sua uscita ne varrà comunque la pena.

Anche dopo tre stagioni, From mantiene un punteggio quasi perfetto di 96% su Rotten Tomatoes. Per questo motivo, sembra improbabile che la qualità della quarta stagione subisca un improvviso calo. Se la quarta stagione di From riuscirà a essere all’altezza delle precedenti, gli spettatori non avranno nulla di cui lamentarsi e anche il leggero ritardo nella sua uscita sarà perdonabile.

Articolo precedente
Cynthia Erivo rompe il silenzio dopo l’aggressione di una fan di Ariana Grande alla premiere di Wicked: For Good
Articolo successivo
La prossima serie di HBO Max dedicata ai crimini reali è imperdibile per gli appassionati del genere
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved