From – Stagione 4: L’aggiornamento sulla produzione rende meno dolorosa la lunga attesa

La prima stagione di From è approdata su MGM+ nel febbraio 2022. Da allora, la serie ha mantenuto un calendario di uscite costante, con una nuova puntata in anteprima ogni anno consecutivo. Le serie TV horror spesso faticano a mantenere la stessa qualità narrativa in ogni stagione, soprattutto quando sono costrette a operare con scadenze fisse.

Fortunatamente, From è migliorata con ogni nuova stagione. Tuttavia, la serie ha finalmente interrotto il suo trend di uscite non pubblicando alcun nuovo episodio nel 2025. La lunga attesa per il prossimo episodio è stata dolorosa, ma un nuovo aggiornamento sulla produzione conferma che gli spettatori non dovranno aspettare troppo a lungo per la sua uscita.

Le riprese della quarta stagione di From sono ufficialmente terminate

Elizabeth Saunders, che interpreta Donna in From, ha pubblicato una storia sul suo account Instagram ufficiale. La storia rivelava una foto dietro le quinte di lei sul set di From e conteneva il testo “Donna wrapping (S4).” Date un’occhiata alla sua storia qui sotto:

La storia Instagram di Saunders sembra indicare chiaramente che la stagione 4 di From ha finalmente terminato le riprese o almeno si sta avvicinando alla fine delle riprese principali. Questa è un’ottima notizia, poiché conferma che la produzione della serie sta procedendo rapidamente e che la sua uscita su MGM+ non è troppo lontana.

La quarta stagione di From dovrebbe uscire intorno a maggio 2026

Considerando le precedenti tendenze di uscita della serie e i tempi di produzione, la quarta stagione di From rimarrà probabilmente in post-produzione per almeno cinque mesi. Sulla base di ciò, sembra improbabile che arriverà su MGM+ prima di aprile 2026. Tuttavia, dopo l’aggiornamento sulle riprese, sembra molto probabile che la quarta stagione di From debutterà nell’estate 2026.

Dato che il 2025 è ancora a poco più di un mese dalla fine, la quarta stagione di From è ancora un po’ troppo lontana. Tuttavia, la leggera certezza che circonda la sua finestra di uscita rende il periodo di attesa più facile.

L’attesa per la quarta stagione di From è stata lunga, ma probabilmente ne varrà la pena

La maggior parte dei programmi televisivi in streaming fatica a mantenere un calendario di uscita costante. From è stata una delle poche serie con un ritmo di uscita abbastanza costante e sorprendentemente affidabile. La sua prossima stagione ha leggermente interrotto il suo slancio, ma è difficile non credere che la lunga attesa per la sua uscita ne varrà comunque la pena.

Anche dopo tre stagioni, From mantiene un punteggio quasi perfetto di 96% su Rotten Tomatoes. Per questo motivo, sembra improbabile che la qualità della quarta stagione subisca un improvviso calo. Se la quarta stagione di From riuscirà a essere all’altezza delle precedenti, gli spettatori non avranno nulla di cui lamentarsi e anche il leggero ritardo nella sua uscita sarà perdonabile.