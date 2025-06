David Corenswet di Superman commenta i suoi punti in comune con Christopher Reeve

La star di Superman, David Corenswet, ha onorato la copertina di PEOPLE Magazine, che lo ha definito il “nuovo sexy Superman“. Creature Commandos ci ha dato un assaggio di ciò che accadrà nel DCU l’anno scorso, ma sarà Superman a lanciare il reboot DCEU dei DC Studios alle masse.

La campagna marketing sta entrando nel vivo ora che manca meno di un mese all’uscita del film, e il protagonista David Corenswet appare “sexy” sulla copertina di PEOPLE Magazine. È una rivista importante che dovrebbe attirare ancora più attenzioni su Superman il 9 luglio.

“Ha tutto il fascino e i muscoli di cui un Superman ha bisogno”, dice il regista James Gunn al sito. “Ha, come ha detto un amico, ‘una faccia da Superman’. Ma è anche un attore incredibilmente talentuoso che riesce a bilanciare la drammaticità, l’umorismo, il naturalismo e la fisicità che il ruolo richiede.”

Corenswet ha parecchio in comune con Christopher Reeve, il Superman per eccellenza; entrambi hanno frequentato la Juilliard e hanno un passato teatrale. Ripensando al periodo trascorso nella prestigiosa scuola di arti performative, la star di Superman ha ricordato di aver parlato di Reeve con riverenza. “Era una persona di cui parlavamo molto da ex studenti, una persona da ammirare e a cui guardare con ammirazione”, ha detto l’attore prima di parlare dell’impatto che ha avuto su di lui interpretare l’Uomo d’Acciaio. “La gente mi dice che assomiglio a Superman, ma non si rende conto che sto interpretando Superman.”

David Corenswet è relativamente sconosciuto nel grande panorama di Hollywood, ma ha impressionato il pubblico con il suo lavoro in Pearl e Twisters. Superman sembra destinato a essere la sua grande occasione, e siamo sicuri che la gente lo riconoscerà presto per strada come il nuovo Clark Kent.