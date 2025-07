David Corenswet: 10 cose che forse non sai sull’attore

Quello di David Corenswet è un nome oggi non a tutti noto, ma ciò è destinato a cambiare nei prossimi anni, quando egli assumerà ufficialmente il ruolo di Clark Kent alias Superman per il nuovo DC Universe. Il giovane interprete sarà dunque chiamato a diventare il volto di un intero universo cinematografico, cosa che gli conferirà una popolarità globale. In attesa di poterlo vedere in quel ruolo, c’è tanto di lui da scoprire e sapere.

Ecco 10 cose che forse non sai su David Corenswet.

I film e i programmi TV di David Corenswet

1. È noto per alcune serie TV. Corenswet ha iniziato la sua carriera da attore recitando nel 2015 in un episodio della serie One Bad Choice. In seguito ha recitato da protagonista nella serie Moe & Jerryweather (2014-2016) e ha recitato rispettivamente in un episodio delle serie Elementary (2017), Instinct (2018) e House of Cards – Gli intrighi del potere (2018). Nel 2019 è poi tra i protagonisti di The Politician, mentre nel 2020 ottiene grande notorietà grazie alla miniserie Hollywood, con Samara Weaving. Nel 2022 ha poi recitato nella serie We Own This City. Nel 2024 ha invece recitato nella serie Lady in the Lake accanto a Natalie Portman.

2. Ha recitato anche in alcuni film. Il debutto al cinema per Corenswet è invece arrivato nel 2018 con il film Affairs of State – Intrighi di Stato, seguito da The Sunlit Night nel 2019. Nel 2021 recita invece in Project Pay Day, mentre nel 2022 recita nei film Linee parallele e Pearl, il film horror con Mia Goth, dove ha il ruolo di un proiezionista. Nel 2024 ha recitato in Twisters, un thriller con Glen Powell e Daisy Edgar-Jones. Nel 2025, invece, arriva sul grande schermo come protagonista di Superman, diretto da James Gunn e dove recita accanto a Rachel Brosnahan.

David Corenswet è Superman per il DCU

3. È stato scelto come nuovo Superman. Dopo mesi e mesi di speculazioni, teorie e indiscrezioni di ogni tipo, David Corenswet è stato confermato come interprete di Clark Kent alias Superman per il film Superman: Legacy, il progetto scritto e diretto da James Gunn che darà il via al nuovo DC Universe. Per ottenere questo ruolo, l’attore ha battuto la concorrenza di Nicholas Hoult e Tom Brittney, risultando agli occhi di Gunn l’interprete giusto. Dopo che il regista ha infatti svolto una prova costume con i tre, si è convinto del fatto che è Corenswet l’attore giusto per questo importante ruolo.

5. Sognava da tempo di interpretare questo personaggio. In seguito alla notizia che Corenswet avrebbe interpretato Superman, è riemersa in rete un sua intervista del 2019 in cui dichiarò che tra i suoi grandi obiettivi di carriera vi era proprio quello di interpretare il più celebre dei supereroi DC. Corenswet immaginava però in quell’intervista di dar vita ad una versione diversa di Superman, meno cupa e più ottimista. Anche questo suo desiderio si è poi concretizzato, dato che il film di Gunn è una versione più “colorata e gioiosa” del personaggio.

David Corenswet in Hollywood

6. È stato tra i protagonisti della miniserie. Dopo aver collaborato con il regista Ryan Murphy per The Politician, quest’ultimo ha voluto l’attore anche nel suo successivo progetto Netflix, ovvero la miniserie Hollywood. Qui Corenswet interpreta l’aspirante attore Jack Castello, che cerca di costruirsi una carriera nel contesto della Hollywood tra gli anni Quaranta e Cinquanta. Essendo dunque qui uno dei protagonisti, è stato questo ruolo ad aver reso Corenswet particolarmente noto, nonché una delle principali promesse della recitazione della sua generazione.

David Corenswet in Twisters

7. Ha avuto un ruolo importante nel film. In Twisters, sequel spirituale del cult del 1996, Corenswet interpreta un affascinante meteorologo coinvolto in una nuova ondata di devastanti tornado nel Midwest americano. Il suo personaggio, razionale ma coraggioso, si affianca a quello di Daisy Edgar-Jones. Il film segna una delle tappe fondamentali nella carriera di Corenswet prima del debutto come Superman. Curiosamente, proprio sul set di questo film ha saputo di aver ottenuto la parte e il resto delle riprese si sono poi svolte mentre stava iniziando la preparazione fisica per il ruolo dell’Uomo d’Acciaio, rendendo il progetto particolarmente impegnativo ma anche simbolico per la sua ascesa hollywoodiana.

David Corenswet in Pearl

8. Nessuno sapeva della sua partecipazione al film. In Pearl, prequel del film horror X, Corenswet interpreta il Proiezionista, un affascinante ma ambiguo giovane che lavora in un cinema itinerante. Il suo personaggio diventa oggetto del desiderio della protagonista Pearl, interpretata da Mia Goth, scatenando una tensione erotica e psicologica che contribuisce all’escalation drammatica del film. Il ruolo ha permesso a Corenswet di mostrare sfumature più oscure e seducenti rispetto ai suoi lavori precedenti. Il film, diretto da Ti West, è stato girato in segreto durante la pandemia, rendendo la sua partecipazione una sorpresa per molti fan.

David Corenswet ha una moglie?

9. È molto riservato. Attualmente David Corenswet non è sposato e mantiene una vita privata molto riservata. L’attore, inoltre, non ha mai confermato pubblicamente relazioni sentimentali stabili né è stato visto spesso in compagnia di partner sui red carpet. Nonostante il crescente interesse mediatico, Corenswet ha infatti sempre preferito mantenere un basso profilo fuori dal set, concentrandosi sulla carriera. Al momento, non ci sono dunque notizie ufficiali su una moglie o una fidanzata, e la sua sfera sentimentale resta avvolta nella discrezione.

L’età, l’altezza e il fisico di David Corenswet

10. David Corenswet è nato a Filadelfia, in Pennsylvania, Stati Uniti, l’8 luglio del 1993. L’attore è alto complessivamente 1,93 metri.

Il fisico di David Corenswet

David Corenswet è inoltre noto per il suo fisico slanciato e atletico, caratterizzato da spalle larghe, muscolatura ben definita e un’altezza imponente. Caratteristiche che lo rendevano da subito particolarmente adatto al ruolo di Superman. Proprio per prepararsi a interpretare l’Uomo d’Acciaio, l’attore ha seguito un intenso programma di allenamento fisico supervisionato da professionisti del fitness, focalizzato su massa muscolare, resistenza e postura. Le prime immagini trapelate dal set hanno mostrato un Corenswet trasformato, con un corpo scolpito e proporzionato, perfettamente in linea con l’iconografia supereroistica.

Fonti: IMDb, Instagram, Variety