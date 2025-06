Il Dottor Destino di Avengers: Doomsday proviene dalla realtà dei Fantastici Quattro? Cosa sappiamo?

La Prima Famiglia Marvel si scontrerà con il Dottor Destino di Robert Downey Jr. in Avengers: Doomsday, ma proviene dalla realtà che visiteremo per la prima volta in I Fantastici Quattro: Gli Inizi? Ecco le ultime novità…

I Fantastici Quattro: Gli Inizi è ambientato in una realtà parallela e presenta una versione della Prima Famiglia Marvel che proviene da una New York retrofuturistica ispirata agli anni ’60.

Il team sarà al centro dell’attenzione in Avengers: Doomsday, e ci si aspetta che diventi parte integrante del nuovo Universo Cinematografico Marvel dopo Avengers: Secret Wars. Non sappiamo esattamente come sarà l’MCU dopo quel film, ma Alex Perez di The Cosmic Circus ritiene che l’estetica anni ’60 sarà una “situazione unica e irripetibile“. Lo scooper afferma di aver sentito “grandi cose” su I Fantastici Quattro: Gli Inizi, e sebbene sia una buona notizia, i fan rimangono in ansia per come questi eroi si inseriranno nel più ampio MCU.

Per cominciare, c’è il Dottor Destino. È prima di tutto un cattivo dei Fantastici Quattro che ha una storia importante con la squadra e, più specificamente, con Reed Richards. Tuttavia, sembra che Avengers: Doomsday potrebbe essere la prima volta che lui, Sue, Ben e Johnny incontrano Victor Von Doom. “Non sono sicuro che provenga dal loro universo”, afferma Perez, “principalmente perché non riceviamo un solo indizio di dettaglio che dimostri che sappiano chi sia Victor Von Doom nel loro universo [durante Fantastici quattro]”.

Ha senso che Destino non provenga dalla stessa realtà dei Fantastici Quattro, soprattutto per quanto riguarda il suo aspetto e i suoi piani per il Multiverso (se quello che abbiamo sentito è vero, la casa del cattivo è già stata distrutta). Tuttavia, il fatto che Avengers: Doomsday sia il primo film in cui Mister Fantastic e Dottor Destino si incrociano è un po’ deludente. I Marvel Studios avrebbero potuto trarre vantaggio da un altro film con la squadra per presentare Destino prima che diventi il ​​protagonista del finale in due parti della Saga del Multiverso, ma non era destino.

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.