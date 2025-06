Dolph Lundgren, interprete di He-Man, anticipa un ruolo “segreto” in Masters of the Universe

Le riprese del nuovo film live-action Masters of the Universe di Amazon MGM Studios si sono recentemente concluse, e diversi membri del cast principale e secondario hanno condiviso foto del dietro le quinte con anticipazioni dei rispettivi costumi.

Questa ultima versione della classica serie animata/linea di giocattoli presenta un cast variegato e molti personaggi (alcuni dei quali devono ancora essere annunciati), e sembra che potremmo vedere anche un’apparizione dell’He-Man originale live-action, Dolph Lundgren.

Le speculazioni sul fatto che Lundgren, che ha interpretato il muscoloso protettore di Eternia nel tanto bistrattato film del 1987, potesse fare un cameo nel reboot sono iniziate quando l’attore ha condiviso alcuni post sui social media che menzionavano un progetto “segreto” a cui stava lavorando a Londra all’inizio della produzione, e alla star dei film d’azione degli anni ’80 è stato chiesto di queste voci durante un’intervista con Mensjournal.com. “È un po’ un segreto, ma non posso dire molto”, ha detto Dolph Lundgren. “Ma sì, forse mi farò coinvolgere in qualche modo. Vedremo.” Sì, sicuramente apparirà nel film!

Chi interpreterà Lundgren resta ovviamente da vedere, ma la teoria più convincente è quella di Re D’Vann Grayskull, un antenato di He-Man. Dolph Lundgren ha poi condiviso le sue opinioni sul nuovo MOTU e su come, secondo lui, un personaggio come il Principe Adam si differenzi dagli eroi che vediamo nei film Marvel e DC.

“Se pensate che un nuovo film di He-Man vi faccia sentire vecchi, io mi sento vecchio! Ci sono stato! Hanno cercato di rifare il film per almeno 15 anni e sono contento che lo stiano facendo. C’è un cast fantastico, una troupe fantastica. È un film ad alto budget con MGM/Amazon. Penso che stiano facendo un ottimo lavoro.”

“Il principe Adam ha un romanticismo un po’ più forte rispetto ad altri supereroi. Marvel e DC sono un po’ più duri”, ha aggiunto Lundgren. “C’è qualcosa di magico e infantile in lui. E anche se stanno girando un film per adulti, c’è qualcosa di tenero e positivo in quel personaggio.”

Dopo numerose false partenze, Netflix era pronta a sviluppare un lungometraggio tratto dall’amata serie animata nel 2022, ma all’inizio di quest’anno abbiamo saputo che anche l’ultimo tentativo di far decollare il progetto era fallito.

Il live action di Masters of the Universe

La versione live-action della classica serie animata vedrà protagonista Nicholas Galitzine, ma anche la partecipazione di Morena Baccarin nel ruolo della Strega, e di James Purefoy e Charlotte Riley nei ruoli dei genitori di Adam, Re Randor e la Regina Marlena, insieme ad Alison Brie (GLOW, Community) nel ruolo del braccio destro di Skeletor, Evil-Lyn, Idris Elba (Thor, Luther) in quello di Man-At-Arms e Jared Leto (Morbius, Blade Runner 2049) in quello di Skeletor stesso. Nel frattempo, Sam C. Wilson (House of the Dragon) interpreterà Trap Jaw, con Kojo Attah (The Beekeeper) nei panni di Tri-Klops e Jon Xue Zhang (Eternals) nei panni di Ram-Man.

Tuttavia, in seguito avremmo appreso che Amazon/MGM Studios aveva acquisito il film, con il regista di Bumblebee, Travis Knight, in trattative per la regia. L’uscita del film è ora prevista per il 5 giugno 2026. Chris Butler ha riscritto la sceneggiatura da una bozza iniziale di David Callaham (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli). In precedenza, la regia era stata affidata ai fratelli Nee (La città perduta).

Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch saranno i produttori, insieme a DeVon Franklin. Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.