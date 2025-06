The Sandman – Stagione 2: ogni cosa finisce, nel trailer ufficiale

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di The Sandman – Stagione 2 con Tom Sturridge.

Nel trailer, Sogno (Sturridge) lotta non solo per la propria sopravvivenza, ma anche per quella del Sogno stesso, mentre il mondo sembra crollargli addosso. Come dice Morte (Kirby Howell-Baptiste) a un certo punto, “Tutti amano una bella storia, ma tutte le storie finiscono”.

Come annunciato in precedenza, i primi sei episodi usciranno il 6 luglio, mentre altri cinque episodi usciranno il 24 luglio. Un episodio bonus che seguirà “Morte” uscirà il 31 luglio.

La Stagione 2 di The Sandman sarà l’ultima

In seguito alla controversia riguardo le accuse di violenza sessuale e cattiva condotta contro Neil Gaiman, che ha co-sviluppato e prodotto la serie TV basata sui suoi fumetti DC, è stato annunciato a gennaio che la seconda stagione di The Sandman sarebbe stata l’ultima, anche se secondo Netflix era previsto già da prima che emergessero le accuse contro Gaiman che il secondo ciclo di episodi sarebbe stato conclusivo.

La seconda stagione di The Sandman adatta infatti le trame di molti fumetti, tra cui Season of Mists, Brief Lives, The Kindly Ones e The Sandman: Overture, insieme a storie singole come “Tales in the Sand”, “A Midsummer Night’s Dream”, “The Song of Orpheus”, “Thermidor” e “The Tempest”, tra le altre.

The Sandman è interpretato da Tom Sturridge nel ruolo di Sogno, Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifero, Vivienne Acheampong nel ruolo di Lucienne, Kirby Howell-Baptiste nel ruolo di Morte, Patton Oswalt nel ruolo di Matthew il Corvo, Jenna Coleman nel ruolo di Johanna Constantine, Mason Alexander Park nel ruolo di Desiderio, Donna Preston nel ruolo di Disperazione e altri ancora.

Gli altri fratelli di Sogno sono: Destino (Adrian Lester), Delirio (Esmé Creed-Miles) e il Prodigo (Barry Sloane), che partecipano a una “cena di famiglia” con il resto degli Endless, Morte (Kirby), Desiderio (Mason Alexander Park) e Disperazione (Donna Preston).