Dominic Sessa e Antonio Banderas protagonisti del biopic su Anthony Bourdain

La star di “The Holdovers” Dominic Sessa indosserà ufficialmente il grembiule della leggenda della cucina Anthony Bourdain, accanto al candidato all’Oscar Antonio Banderas in un nuovo biopic della A24. Il ruolo di Banderas non è ancora stato reso noto, mentre Sessa era in trattative per il progetto del regista Matt Johnson (“Blackberry”) già dalla scorsa estate. Il film, intitolato “Tony”, si svolgerà nel 1976, quando un giovane Bourdain vive un’esperienza che gli cambia la vita, lavorando e vivendo a Provincetown, nel Massachusetts. Le riprese sono previste per il mese prossimo.

Come riportato da Variety, Bourdain si è iscritto alla scuola di cucina due anni dopo l’ambientazione del film. L’ex chef esecutivo della Brasserie Les Halles di New York si è fatto conoscere con il libro di memorie del 2000 “Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly“. Vincitore di un Emmy postumo per il suo contributo allo spazio non scritto di serie come “No Reservations” e “Parts Unknown”, Bourdain è poi morto nel 2018 nella città francese di Strasburgo, all’età di 61 anni.

Johnson dirige una sceneggiatura di Todd Bartels e Lou Howe. A24 co-finanzierà e coprodurrà con Star Thrower e Zapruder Films. Kimberly Witherspoon, rappresentante di Bourdain, sarà il produttore esecutivo, insieme a Chris Stinson, Amy Greene, Lou Howe, Bartels ed Emily Rose. Con l’imminente inizio delle riprese, non resta che attendere qualche ulteriore notizia sul film, come anche qualche prima immagine ufficiale che possa mostrarci Sessa nei panni di Bourdain, un ruolo indubbiamente importante per l’attore che aveva già raccolto ampie lodi proprio con “The Holdovers”.