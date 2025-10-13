James McAvoy ed Elliot Page sono entusiasti del recasting degli X-Men per l’MCU

Le star della saga cinematografica degli X-Men hanno espresso la loro sincera opinione sulla possibilità che la MCU ricopra i loro personaggi in progetti futuri. Durante il panel dedicato agli X-Men al NYCC, le star Elliot Page e James McAvoy hanno parlato dei loro ruoli passati nei film degli X-Men e di come si sentirebbero se venissero sostituiti. Il moderatore Josh Horowitz ha infatti elencato alcuni nomi potenziali che potrebbero sostituire Page e McAvoy, tra cui Colman Domingo e Bella Ramsey.

Page era felice delle potenziali prospettive: “Sembrano fantastici, è così emozionante vedere persone che interpretano una nuova versione”. Anche McAvoy era ottimista sul futuro degli X-Men e ha dichiarato: “Sono entusiasta di vedere cosa succederà. Ero un fan prima di diventare un dipendente, e poi, no, sapete, sarò di nuovo un fan”. James McAvoy ed Elliott Page sono apparsi insieme in X-Men: Giorni di un futuro passato (2014) e X-Men: Apocalisse (2016) nei panni del Professor X e Kitty Pryde.

Entrambi questi film sono prequel dei film originali degli X-Men iniziati nel 2000. McAvoy era poi interessato a vedere quali nuovi attori avrebbero potuto sostituirlo e ha detto: “Colman Domingo sembra fantastico, però. È bravissimo”. Domingo è noto per i suoi ruoli in Fear the Walking Dead, Rustin ed Euphoria. Ci sono infatti state voci secondo cui la Marvel starebbe potenzialmente considerando Domingo come Professor X per un possibile reboot della serie X-Men.

Il Professor X era originariamente interpretato da Patrick Stewart, mentre James McAvoy ha interpretato la versione più giovane di Charles Xavier nei prequel, tra cui anche X-Men – Gli Inizi (2011) senza Page. Stewart ha già dichiarato di trovare lusinghiera l’interpretazione di McAvoy, mentre McAvoy è da tempo un ammiratore di Stewart. L’attore scozzese è noto per i suoi ruoli in Split, Le cronache di Narnia: Il leone, la strega e l’armadio ed Espiazione. Page ha invece interpretato la studentessa mutante Kitty ed è nota per i suoi ruoli in Juno, Inception e The Umbrella Academy.

Un attesissimo film sugli X-Men è in lavorazione presso la MCU, ma non ci sono dettagli ufficiali né una data di uscita. Il presidente della Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato: “Sulla strada verso Secret Wars, sappiamo già molto bene quale sarà la trama fino a quel momento e oltre. Gli X-Men sono una parte importante di quel futuro”. La Marvel aveva già trovato uno sceneggiatore per il film lo scorso anno, Michael Lesslie. Il regista di Thunderbolts*, Jake Schreier, è invece stato preso in considerazione per dare vita al reboot degli X-Men come regista.

Chi reciterà nel reboot degli X-Men?

Secondo quanto riferito, il casting ufficiale dovrebbe iniziare molto presto (se non è già iniziato) e personaggi del calibro di Harris Dickinson, Margaret Qualley, Elle Fanning e Julia Butters sarebbero nel mirino dello studio (secondo quanto riferito, erano in lizza per interpretare Cyclope, Rogue e Kitty Pryde, ma non sappiamo se sia ancora così), insieme alla star di Alien: Romulus David Jonsson e Trinity Bliss, che potrebbero essere in lizza per interpretare Jubilee. Altri nomi che sono emersi nelle voci di corridoio includono Hunter Schafer (Mystica), Ayo Edebiri (Tempesta) e Javier Bardem (Mr. Sinister).

Riguardo al progetto Kevin Feige ha dichiarato di avere un “piano decennale” per la saga dei mutanti. “Penso che lo vedrete continuare nei nostri prossimi film con alcuni personaggi degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci condurrà davvero in una nuova era dei mutanti Ancora una volta, è uno di quei sogni che diventano realtà. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men“.

