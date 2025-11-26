Ecco come sarebbe dovuto finire Fast & Furious 7 prima della morte di Paul Walker

Sono stati rivelati nuovi dettagli sul finale originale di Fast & Furious 7, prima della morte di Paul Walker. Il settimo film della saga di Fast & Furious è uscito nel 2015, quasi due anni dopo la tragica scomparsa della star che interpretava Brian O’Conner in un incidente stradale che ha ritardato la realizzazione del film e ha portato a cambiamenti radicali nel prodotto finale.

Nel capitolo sullo sviluppo di Fast & Furious 7 nel nuovo libro di Barry Hertz “Welcome To The Family“, il libro rivela come inizialmente fosse stato pianificato che il finale prevedesse con Dom, Brian e il resto della troupe in visita a un luogo familiare, che distruggevano “l’Occhio di Dio” e preparavano il terreno per un’altra avventura:

In origine, [Fast & Furious 7] si concludeva con l’intera troupe al Neptune’s Net, il ristorante di pesce di Malibu sulla Pacific Coast Highway dove Brian e Dom avevano legato nel primo film, per celebrare il ritrovamento del MacGuffin “Occhio di Dio” che il cattivo di Jason Statham, Deckard Shaw, stava inseguendo. Ma invece di restituire il dispositivo al misterioso agente governativo Mr. Nobody (Kurt Russell), che aveva appena conferito alla squadra encomi del Congresso, Dom schiaccia l’Occhio di Dio sotto il suo stivale, affermando che era troppo potente perché una sola persona potesse possederlo. La squadra poi si lancia rombando sulla Pacific Coast Highway, con Dom sorridente che accartoccia l’encomio e lo lancia fuori dal finestrino mentre la colonna sonora aumenta e scorrono i titoli di coda.

Hertz ha incluso ulteriori dettagli anche più avanti. Parte del finale avrebbe anche visto “la squadra scegliere la destinazione successiva lanciando un coltello su una mappa vicina, lasciando che il ‘destino’ decidesse”. Tutto questo è stato poi scartato dopo la morte di Walker, poiché l’intero terzo atto del film è stato riscritto.

La conclusione è molto diversa da quella di Fast & Furious 7 all’indomani della tragedia. Il film si conclude ora con Brian e Dom che guidano fianco a fianco su un’autostrada che si divide dopo che l’intera squadra riflette su come le cose saranno diverse ora, con Brian pronto a ritirarsi dalle loro avventure per stare con la sua famiglia mentre “See You Again” di Wiz Khalifa e Charlie Puth risuona a tutto volume.

Oltre al destino di Brian, è notevole quanto fosse diverso il finale originale. L’Occhio di Dio non viene distrutto in Fast & Furious 7, e infatti il dispositivo di hacking ritorna addirittura in Fast & Furious X. Questo non sarebbe stato possibile se Dom lo avesse distrutto come previsto inizialmente.

Inoltre, il finale originale di Fast & Furious 7 tentava di trasformare Dom e la sua banda in eroi più legittimi, facendo riconoscere e ricompensare i loro servigi dal governo degli Stati Uniti. Invece di rimanere audaci ex fuorilegge con la fedina penale pulita, avrebbero potuto avvicinarsi di un passo a diventare agenti ufficiali al servizio dell’organizzazione di Mr. Nobody.

Niente di tutto ciò si è concretizzato dopo la morte di Walker.