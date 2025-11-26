Perché Wicked 2 cambia il finale e il destino di Glinda, spiegato dallo sceneggiatore

La sceneggiatrice di Wicked – Parte 2 (Wicked: For Good) Dana Fox spiega il significativo cambiamento apportato alla storia di Glinda (Ariana Grande-Butera) durante il finale del film. Fox e Winnie Holzman hanno scritto insieme le sceneggiature di Wicked e For Good, adattamenti del musical di successo di Broadway.

Il finale di Wicked – Parte 2 (Wicked: For Good) vede Glinda riuscire ad aprire il libro degli incantesimi magici noto come Grimmerie. Si tratta di un cambiamento importante rispetto alla versione teatrale del musical, in cui Glinda non è in grado di compiere alcun tipo di magia reale, figuriamoci aprire il Grimmerie.

Durante un’intervista con Deadline, Fox spiega che per Glinda è un momento cruciale di vulnerabilità ammettere a Elphaba (Cynthia Erivo) di non essere in grado di leggere il Grimmerie, soprattutto dopo il flashback di For Good sull’infanzia di Glinda. Fox ritiene che questa vulnerabilità sia il motivo per cui “si guadagna l’apertura del Grimmerie”. Tuttavia, chiarisce che il finale è aperto all’interpretazione, e potrebbe essere che Elphaba stia aprendo il libro per la sua amica da lontano. Leggi i commenti di Fox qui sotto:

Ma aspetta. L’altra cosa che mi uccide è quando Elphaba dà a Glinda il Grimmerie e Glinda finalmente dice: “Sai che non so leggerlo”. Mi fa morire. Per me, quella performance e il fatto che lei dica quella frase e viva quel momento rappresentano la sua vergogna più profonda. Nel film, abbiamo creato una scena in cui la si vede da bambina, con i suoi desideri e bisogni profondi e la ferita originaria che porta con sé, e si capisce quanto sia difficile per Glinda ammettere di non poter accedere a quella magia. È la cosa più difficile da dire e da ammettere per lei. Il fatto che lo ammette, secondo me, è il motivo per cui penso che si meriti l’apertura della Grimmerie alla fine del film, che non è presente nella pièce teatrale.

Winnie e io desideriamo disperatamente che tutto questo sia aperto all’interpretazione di tutti. E ci piace molto il fatto che le persone sentano di potersi identificare in questi film e di poter capire se secondo loro significano questo o quello. E alla fine, quando Elphaba sorride e non si capisce, è come se si chiedesse: l’ha aperto per lei? Sa che si è aperto per lei? Ha sentito che si è aperto per lei? Che cos’è? Dovrebbe essere il momento in cui ognuno decide come vuole che sia e come si sente al riguardo. Mi vengono i brividi solo a pensare a quel finale, però. Lo adoro.

Il flashback sull’infanzia di Glinda è uno dei tanti cambiamenti che Wicked: For Good apporta al materiale originale. Il flashback mette in evidenza la natura spesso teatrale di Glinda, ma sottolinea anche come, fin da giovane, lei avesse un profondo desiderio di accedere alla magia. Non essere in grado di fare magie l’ha infastidita per anni e lei ha cercato di mascherarlo fingendo il contrario grazie alla sua natura teatrale.

L’interpretazione della Fox è che Glinda è finalmente in grado di guadagnarsi l’uso della vera magia perché ammette questa verità a se stessa e a Elphaba. Il cambiamento precedente nel film serve come parte della preparazione per il risultato finale, quando Glinda apre il Grimmerie, il culmine del personaggio che diventa una versione più autentica di se stessa.

Anche se questa è l’interpretazione di uno degli sceneggiatori del film, lei sottolinea che questo non la rende la risposta “corretta”. È altrettanto valido interpretare il finale come Elphaba che usa la sua magia per aprire il libro per la sua amica, facendole un ultimo regalo nella loro bella relazione.

Wicked – Parte 2 (Wicked: For Good) conclude l’adattamento del musical di Broadway e completa le storie di Elphaba e Glinda. Detto questo, si è già discusso di un nuovo film sull’universo di Wicked, con Holzman e il cantautore Stephen Schwartz che stanno già discutendo le possibilità. Se questo progetto dovesse concretizzarsi, potrebbero essere rivelati ulteriori dettagli sui poteri magici di Glinda e sul suo legame con il Grimmerie.