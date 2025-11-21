Frozen: Idina Menzel, Kristen Bell e Josh Gad avrebbero firmato accordi record da 60 milioni di dollari per il terzo e il quarto film

Il cast di Frozen tornerà ufficialmente per costruire un paio di costosissimi pupazzi di neve. Le star del franchise d’animazione Disney di grande successo avrebbero ottenuto stipendi enormi e da record per il terzo e il quarto film, moltiplicando i 15 milioni di dollari percepiti per il loro doppiaggio in Frozen II.

Secondo The Wrap, Kristen Bell (Anna), Josh Gad (Olaf) e Idina Menzel (Elsa) hanno firmato un contratto del valore di 60 milioni di dollari ciascuno, che è tra gli importi più alti mai pagati agli attori in un progetto animato, superando di gran lunga i 20 milioni di dollari guadagnati da Dwayne Johnson per Oceania 2 e i 25-40 milioni di dollari incassati da Tom Hanks per Toy Story 4.

Questi stipendi mastodontici includeranno, a quanto pare, compensi iniziali e bonus a posteriori, che non saranno erogati in un’unica soluzione, ma piuttosto nel corso delle lunghe produzioni dei futuri film. Una parte degli incassi dipenderà anche dall’andamento del botteghino, ma qualcosa ci dice che non sarà un grosso problema!

Una sinossi di Frozen 3 è stata condivisa online dopo la conferenza di lancio della divisione prodotti di consumo Disney tenutasi a Shanghai a settembre. La traduzione ha rivelato che il terzo capitolo Disney si concentrerà sul matrimonio reale della regina Anna e Kristoff (Jonathan Groff), introducendo anche un “nuovo misterioso membro” della famiglia reale. “In questo nuovo capitolo, assistete al matrimonio del secolo ad Arendelle, mentre la regina Anna percorre la navata e si unisce a Elsa in un nuovo viaggio magico pieno di sfide inedite. E la cosa ancora più emozionante: la famiglia reale sta per dare il benvenuto a un nuovo misterioso membro!”

Il direttore creativo dei Walt Disney Animation Studios, Jared Bush, ha recentemente condiviso il seguente aggiornamento sui progressi dei prossimi due film.

“Alcune informazioni sono riservate, ma quello che vorrei condividere con voi è che al momento il lavoro svolto su Frozen 3, in particolare, è fenomenale. Quando la gente lo vede, penso che tornare in quel mondo con quei personaggi, il valore di intrattenimento di vederli intraprendere un nuovo viaggio, ma che sia molto coerente con la storia che hanno già vissuto, sia fantastico. Personalmente, credo che sia fondamentale assicurarsi che ogni film che realizziamo sia fantastico. Abbiamo il lusso di poter rivedere i film più volte, quindi guardare a Frozen 3 pensando: ‘Possiamo raccontare la storia migliore possibile con questo senza preoccuparci di dove ci sposteremo nella storia successiva’, è in un certo senso importante. Una cosa alla volta è, per me, il modo migliore di affrontare la situazione.”