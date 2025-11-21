Coyote vs. Acme, una nuova foto di Willy il Coyote nel film Warner Bros

James Gunn è noto per essere un supereroe di successo, ma è anche un esperto di animazione classica. Oltre ad aver scritto il film Scooby-Doo dei primi anni 2000, ha contribuito alla storia e sta producendo l’attesissimo Coyote vs. Acme. Basato su un articolo del New Yorker del 1990, il film è diretto da Dave Green (Tartarughe Ninja: Fuori dall’ombra) e scritto da Sammy Burch (May December), da una storia di Gunn e Jeremy Slater.

Il progetto adotta un nuovo approccio a Willy il Coyote e alla sua incessante ricerca di Beep Beep. Dopo essere stato ferito per anni in modo orribile da prodotti difettosi della Acme, decide finalmente di intraprendere un’azione legale contro l’azienda con l’aiuto del suo avvocato, Kevin Avery (Will Forte). Le cose non saranno facili per loro, però, poiché dovranno vedersela con l’avvocato di Acme, Buddy Crane (John Cena).

Coyote vs. Acme ha avuto un percorso insolito per l’uscita. Nel 2023, è stato rivelato che la Warner Bros. Discovery aveva cancellato il film, in modo simile a quanto accaduto con Batgirl e Scoob! Holiday Haunted. La mossa ha generato molte polemiche sui social media, che hanno portato la WBD a stipulare un accordo con la Ketchup Entertainment (che ha anche distribuito The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie) per salvare il film.

L’uscita di Coyote vs. Acme è prevista per il 2026 e ora Empire Magazine ha pubblicato un’immagine del progetto, che mostra Willy mentre mette in atto uno dei suoi piani per catturare Beep Beep.

Willy il Coyote è stato storicamente rappresentato come un cattivo guidato dalla sua ossessione di catturare Beep Beep. Coyote vs. Acme, tuttavia, adotta un approccio diverso a questa dinamica. Parlando con Empire, il regista Dave Green ha rivelato che uno degli obiettivi del film è dissipare l’idea che Coyote sia un cattivo. Questo, spiega, sarà fatto scavando a fondo nel personaggio: “Quando siamo cresciuti guardandolo, c’era qualcosa di malvagio in lui. Vogliamo sfatare quel mito, entrare nella sua anima e mostrarvi cosa lo spinge davvero.”

Green ha anche detto che il film vi farà tifare per Coyote. Inoltre, ha sottolineato il fatto che, visto dalla sua prospettiva, il personaggio ha effettivamente delle ragioni per essere accusato di Acme: “[Willy il Coyote] è stato assolutamente diffamato per 80 anni. È saltato in aria. È stato schiacciato dalle incudini e completamente maltrattato dalla Acme Corporation. E più leggete questo articolo, più ridete e vi rendete conto che Wile E. ha davvero delle ottime ragioni per essere accusato di questo.”

Il regista ha anche parlato della cancellazione del film e del successivo salvataggio, affermando: “Fare un film è come spingere un masso su per una collina. È quello che Wile E. fa ogni giorno. L’idea di essere qui a parlare con voi oggi, a questo punto, mi sembra assolutamente surreale.”

Uno degli aspetti più intriganti del film è il coinvolgimento di James Gunn. Il co-CEO dei DC Studios è noto soprattutto per il suo contributo al genere dei film sui supereroi, avendo diretto la trilogia dei Guardiani della Galassia per i Marvel Studios (insieme allo speciale natalizio Disney+), The Suicide Squad, Peacemaker e Superman. Il regista non ha scritto il film, ma ha contribuito alla sua storia, che, come accennato, è basata sull’articolo del 1990 del New Yorker, Coyote vs. Acme, scritto da Ian Frazier. Avere la storia (almeno l’ossatura) permeata dalla sensibilità creativa di Gunn rende Coyote contro Acme un progetto particolarmente intrigante.

Nel luglio 2025, quando un fan su Threads gli chiese se avesse co-scritto il film, Gunn rispose: “No, ho scritto una storia, che Jeremy [Slater] ha usato come base per la prima sceneggiatura”. Alla domanda se la sua storia fosse ancora presente nella versione finale del film, il regista ha dichiarato: “Oh, ci sono elementi della storia di base, ma Sammy Burch è sicuramente la sceneggiatrice principale e ha fatto un lavoro meraviglioso!”

L’iniziale cancellazione di Coyote vs. Acme ha suscitato indignazione nell’industria dell’intrattenimento. Come rivelato dall’Hollywood Reporter, in seguito all’annuncio, diversi registi hanno iniziato a sospendere gli incontri con lo studio. Dopo aver salvato il film dalla cancellazione, il CEO di Ketchup Entertainment, Gareth West, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver stretto un accordo con la Warner Bros. Pictures per portare questo film al pubblico di tutto il mondo. Coyote vs. Acme è un perfetto mix di nostalgia e narrazione moderna, che cattura l’essenza degli amati personaggi dei Looney Tunes e li presenta a una nuova generazione. Crediamo che piacerà sia ai fan di lunga data che ai nuovi arrivati.”

L’uscita di Coyote vs. Acme è prevista per il 28 agosto 2026.