Gatto di Enrico Casarosa anticipato da Pixar

La Pixar ha cambiato la data di uscita del suo prossimo film Gatto, in un nuovo scossone alla Disney. Gatto sarà il 32° film della Pixar dal lancio di Toy Story nel 1995, e la 21° storia originale dell’azienda. Il film d’animazione sarà ambientato in Italia e incentrato su Nero, un personaggio felino che si ritrova in debito con un gatto boss della mafia.

Gatto uscirà ora il 5 marzo 2027, il che significa che il film Pixar arriverà nelle sale con più di tre mesi di anticipo rispetto alla data di uscita originale del 18 giugno. Invece di competere con Spider-Man: Beyond the Universe a giugno, Gatto uscirà ora insieme a The Thomas Crown Affair di Michael B. Jordan e a un film Warner Bros. ancora sconosciuto.

La data di marzo era stata precedentemente prevista per un film Disney non annunciato. Con questo cambio di data di uscita, il 18 giugno sarà invece occupato da un altro film Disney, il cui titolo non è ancora stato rivelato.

Questa notizia arriva mentre la Disney ha spostato diverse altre date di uscita nel 2026 e nel 2027, tra cui Ready or Not 2: Here I Come, anticipato di due settimane al 27 marzo 2026, e The Dog Stars, posticipato dal 27 marzo al 28 agosto 2026. Nel frattempo, la Disney non ha più film in programma per l’11 settembre o il 6 novembre 2026.

Sin dalla pandemia di COVID-19, la Pixar ha avuto difficoltà a trovare successi con diversi film, in particolare con le sue storie originali. Negli ultimi sei anni, la società di proprietà Disney si è affidata molto a titoli originali come Luca, Red, Elemental ed Elio, senza molto successo.

Negli ultimi quattro anni sono usciti un sequel (Inside Out 2) e uno spin-off (Lightyear), ma il sequel di Toy Story non è riuscito a brillare al botteghino, incassando solo 226,4 milioni di dollari a fronte di un budget di 200 milioni di dollari.

Tuttavia, Inside Out 2 si è rivelato un grande successo, incassando 1,699 miliardi di dollari e diventando quello che all’epoca era considerato il film d’animazione più venduto di sempre.

La Pixar ha deciso di essere più cauta con i suoi film originali, scegliendo di puntare maggiormente sui sequel, come i prossimi Toy Story 5, Gli Incredibili 3 e Coco 2.

Gatto uscirà nelle sale USA venerdì 5 marzo 2027.