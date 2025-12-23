Pillion – Amore senza freni: il trailer ufficiale con Harry Melling e Alexander Skarsgård

Dopo essere stato presentato in anteprima italiana nella sezione Fuori Concorso al 43° Torino Film Festival, Pillion – Amore senza freni, il sorprendente lungometraggio d’esordio di Harry Lighton, arriverà nei cinema dal 12 febbraio distribuito da I Wonder Pictures, che ne diffonde il trailer italiano ufficiale e i character poster dedicati ai due protagonisti.

Pillion – Amore senza freni è una commedia romantica BDSM tenera e audace, esplicita ma lieve, ambientata nel rude mondo dei motociclisti di strada che ha fatto innamorare pubblico e critica all’ultimo Festival di Cannes – dove ha vinto il premio Un Certain Regard per la migliore sceneggiatura – e che vede come affiatati protagonisti Harry Melling (Harry Potter, La regina di scacchi) e Alexander Skarsgård (True Blood, The Northman).

Liberamente ispirato al romanzo cult Box Hill dello scrittore britannico Adam Mars-Jones, Pillion – Amore senza freni racconta di Colin, trentenne timido e introverso, la cui vita è stravolta dall’incontro con Ray, fascinoso e carismatico leader di un gruppo di bikers che lo sceglie come suo sottomesso in una relazione BDSM intensa e totalizzante. Con ironia e leggerezza, ma senza cadere mai nel volgare, Lighton mette in scena un’educazione sentimentale e sessuale atipica che porterà Colin ad affrontare un importante percorso di crescita personale e di scoperta di sé.

«Mi è stato inviato il romanzo da cui è tratto il film, Box Hill di Adam Mars-Jones. L’ho trovato al contempo sensuale, divertente, toccante e profondamente stimolante. Ho subito sentito un legame intenso con le psicologie dei due protagonisti. Pur sapendo che l’adattamento avrebbe richiesto cambiamenti significativi, Adam mi ha concesso completa libertà creativa, permettendomi di esplorare qualsiasi direzione desiderassi» afferma il regista Harry Lighton.

Pillion – Amore senza freni arriverà nei cinema italiani dal 12 febbraio distribuito da I Wonder Pictures.

La trama di Pillion – Amore senza freni

Colin, timido e introverso, vede la sua vita piacevolmente travolta dall’incontro con Ray, carismatico e fascinoso leader di un gruppo di bikers. Tra i due si instaura presto una relazione BDSM che vede Ray nel ruolo del padrone e Colin in quelli del suo devotissimo sottomesso. Sarà l’inizio di una storia d’amore inconsueta e travolgente, che cambierà profondamente entrambi. Alexander Skarsgård (True Blood, The Northman) e Harry Melling (Harry Potter, La regina di scacchi) sono gli straordinari e affiatati protagonisti di un film audace e delizioso, esplicito ma lieve, una commedia romantica BDSM ambientata nel rude mondo dei motociclisti di strada.