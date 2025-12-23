Paul Rudd anticipa con ironia la trama di Avengers: Doomsday

Dopo una lunga attesa, è arrivato il primo trailer di Avengers: Doomsday. Il filmato ha confermato quanto già anticipato per il cast del prossimo film degli Avengers, ovvero il ritorno di Captain America interpretato da Chris Evans.

Nel podcast New Heights, presentato dal tight end dei Kansas City Chiefs Travis Kelce e dall’ex centro dei Philadelphia Eagles Jason Kelce, Paul Rudd ha affrontato la storia segreta di Avengers: Doomsday.

All’attore di Ant-Man è stato chiesto se potesse spiegare la trama del film MCU. Paul Rudd non ha fornito dettagli, dicendo: “Sarò onesto con te, non sono molto sicuro di cosa sia”. La risposta della star di Ant-Man vuole sembrare una battuta, ma alimenta anche le voci secondo cui i Marvel Studios avrebbero costantemente modificato la trama del film MCU.

Non sarebbe una novità per un grande blockbuster, soprattutto per un MCU. In passato, i creativi e gli attori Marvel hanno parlato apertamente di come alcuni progetti non avessero sceneggiature o che tutte le loro storie fossero state elaborate all’inizio della produzione. Ad esempio, all’ACE Comic Con del 2019 (tramite Men’s Health), l’attore di Thor Chris Hemsworth ha affermato che la sceneggiatura di Avengers: Endgame “non era nemmeno completata” durante la produzione.

Dato che Endgame è stato diretto dai fratelli Russo e co-scritto da Stephen McFeely, i commenti di Paul Rudd sulla trama di Avengers: Doomsday potrebbero essere più accurati di quanto alcuni credano. Ci sono un paio di ragioni per cui una mossa del genere avrebbe senso. In primo luogo, c’è il fatto che gli impegni e gli accordi degli attori potrebbero richiedere del tempo per essere chiariti e conclusi, lasciando i loro personaggi da aggiungere in seguito.

Questo farebbe sì che la sceneggiatura di Avengers: Doomsday continuasse a evolversi. L’altro fattore è la natura segreta della storia, poiché la Marvel potrebbe aver semplicemente tenuto attori come Rudd al corrente dell’arco narrativo del loro personaggio, ma all’oscuro della storia generale. In ogni caso, i fan non dovrebbero preoccuparsi del significato dei commenti di Rudd.

A novembre, la star di Shang-Chi, Simu Liu, ha parlato della storia di Avengers: Doomsday, definendo il film “una lettera d’amore all’intero genere dei film sui supereroi”. Altri tre trailer di Avengers: Doomsday dovrebbero debuttare nelle sale con Avatar: Fuoco e Cenere, rivelando potenzialmente personaggi e dettagli della storia un anno prima dell’uscita del film, contribuendo a colmare il divario con l’arrivo di Avengers: Doomsday.

LEGGI ANCHE:

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America). E’ stato anche confermato il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers.