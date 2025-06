Gatto: Pixar annuncia il suo prossimo progetto originale di Enrico Casarosa

Oggi, Disney e Pixar hanno ribadito ancora una volta il loro impegno per l’Annecy Animation Festival, un evento di livello mondiale che gli studi ora utilizzano ogni anno per offrire notizie esclusive e proiezioni in anteprima a un pubblico globale di appassionati di animazione. In quella che si è aperta come consueta anteprima del prossimo Elio, il Direttore Creativo di DisneyPixar, Pete Docter, ha presentato un ricco programma Pixar con un film inedito, annunciando la novità a un pubblico entusiasta.

Gatto, previsto per l’estate 2027, è il frutto del team di Luca, il regista Enrico Casarosa e il produttore Andrea Warren. Il film d’esordio alla regia di Casarosa, ora diventato un successo tra i fan grazie ai suoi personaggi adorabili e alle splendide ambientazioni italiane, Luca è stato il primo film Pixar ad essere distribuito in esclusiva su Disney+, mentre i dirigenti di Hollywood faticavano ad adattarsi ai cambiamenti dovuti alla pandemia.

Da allora, la DisneyPixar ha ripreso — con grande piacere di tutti gli appassionati di animazione — una strategia di distribuzione cinematografica globale, abbinata a première esclusive. Sembra probabile che il film verrà presentato proprio a Annecy nel 2027.

Questo nuovo film Pixar torna in Italia, questa volta a Venezia, dove, dopo anni trascorsi a esplorare la straordinaria città marinara, un gatto nero di nome Nero inizia a chiedersi se abbia vissuto la vita giusta. Indebitato con un boss mafioso felino locale, Nero si ritrova in un dilemma ed è costretto a stringere un’amicizia davvero inaspettata che potrebbe finalmente condurlo al suo scopo… a meno che il lato misterioso e oscuro di Venezia non abbia la meglio prima.