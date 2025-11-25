GOAT: Sogna in grande, il trailer internazionale

Da Sony Pictures Animation, lo studio dietro Spider-Man: Across the Spider-Verse e gli artisti che hanno creato KPop Demon Hunters, arriva GOAT: Sogna in grande, una commedia d’azione originale ambientata in un mondo interamente animale.

Il film segue Will, una piccola capra con grandi sogni a cui capita l’occasione irripetibile di entrare a far parte dei professionisti e giocare a roarball, uno sport misto ad alta intensità e a contatto pieno, dominato dagli animali più veloci e feroci del mondo. I nuovi compagni di squadra di Will non sono entusiasti di avere una piccola capra nel loro roster, ma Will è determinato a rivoluzionare lo sport e dimostrare una volta per tutte che “anche i piccoli sanno giocare a palla!”.

Il primo teaser trailer di GOAT è stato pubblicato e, nonostante si parli di sport e non di supereroi, si può facilmente intuire, nel migliore dei modi, che questo film proviene dallo stesso studio che ha prodotto i film di Spider-Verse. Steph Curry, che gioca per i Golden State Warriors nella NBA, è ampiamente considerato il più grande tiratore nella storia del basket e introduce l’anteprima. Oltre a prestare la voce a Lenny Williamson, un giocatore di giraffe roarball, è anche produttore del film.

All’inizio di quest’anno, il regista di GOAT, Tyree Dillihay, ha dichiarato che è stato “fantastico” poter dirigere l’icona dello sport. “Penso di detenere effettivamente quel titolo. Credo di essere il primo regista ad aver diretto Stephen Curry per il doppiaggio. Quindi evviva. Ma Stephan, quando abbiamo fatto la nostra sessione, lo ha detto lui stesso: è un allenatore, non solo in campo, ma anche fuori dal campo, e probabilmente anche nella vita.” “Molto disponibile e davvero bravo”, ha aggiunto il regista. “Sorprenderà molte persone, perché è bravo tanto in cabina quanto in campo.”

Il cast di GOAT: Sogna in grande include Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Stephen Curry, Nicola Coughlan, Nick Kroll, David Harbour, Jenifer Lewis, Aaron Pierre, Patton Oswalt, Andrew Santino, Bobby Lee, Eduardo Franco, Sherry Cola, Jelly Roll e Jennifer Hudson.

Diretto da Tyree Dillihay e co-diretto da Adam Rosette, GOAT è scritto da Aaron Buchsbaum e Teddy Riley e ispirato al libro Funky Dunks di Chris Tougas. Il film è prodotto da Michelle Raimo Kouyate, Rodney Rothman, Adam Rosenberg, Stephen Curry ed Erick Peyton, e i produttori esecutivi sono Rick Mischel e Fonda Snyder.

GOAT: Sogna in grande arriverà nelle sale il 12 febbraio 2026