Mike Flanagan spiega come la Gotham di Clayface sarà diversa da quella di The Batman di Matt Reeves

Clayface porterà l’Universo DC più in profondità nella mitologia di Batman, poiché il film horror esplorerà uno dei più grandi avversari di Bruce Wayne. Mentre l’universo di Batman continua a essere una proprietà di Elseworlds per i DC Studios, il DCU affronterà Gotham City nel 2026, ma non attraverso il Crociato Incappucciato.

Al panel di ScreenRant su Midnight Mass con Mike Flanagan e Kate Siegel durante il Motor City Comic Con 2025, lo sceneggiatore di Clayface ha elaborato il nuovo mondo di Gotham City che sta costruendo attraverso il DCU di Gunn. Flanagan ha chiesto se il franchise di Reeves gli sia stato d’ispirazione, dicendo: “No, quando abbiamo iniziato a parlare di Clayface, non avevo visto cosa stesse facendo Matt [Reeves]. Quindi siamo tornati a “L’impresa di Clay”, quell’incredibile film in due parti con Ron Perlman che dà la voce al personaggio, che è stato così formativo per me da bambino”.

Il regista specializzato in horror ha aggiunto quanto si sia divertito a lavorare con Reeves, prima di passare a Gunn e Peter Safran. Ha detto: “Clayface, mi sono divertito tantissimo a svilupparlo con Matt, e poi con James e Peter. È stata una delle grandi tristezze della mia carriera e mi dispiace tanto che quando è arrivato il momento di realizzarlo, e loro volevano fare questo film subito, io non fossi disponibile”.

Con la regia di James Watkins, ha aggiunto che questa è stata “l’unica volta che mi è successo di pensare: ‘Devo andare a fare Carrie. Non c’è niente che io possa fare.” Tuttavia, dato che “volevano che il film si facesse, ho dovuto fare una cosa che non avevo mai dovuto fare prima, tipo, ‘Bene, ecco qua. Divertitevi a girare il film e ditemi come va.'”

Quando Tom Rhys Harries, che interpreterà Matt Hagen, ha confermato che le riprese sono terminate il 1° novembre 2025, Flanagan ha detto di non averlo ancora visto. Ha aggiunto: “Non l’ho visto. Hanno appena finito, non vedo l’ora di vederlo. Non vedo l’ora di vedere cosa ne hanno fatto. Ma per me, tutto risale alla serie animata. Batman: The Animated Series è arte.”

Il film Clayface sarà il primo film vietato ai minori per i DC Studios e nel franchise DCU, incentrato sul famoso cattivo di Batman e su come diventa l’iconico mutaforma. Sarà anche la prima volta che il popolare cattivo DC verrà utilizzato sul grande schermo.

I DC Studios hanno programmato l’uscita di Clayface per l’11 settembre 2026.